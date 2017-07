NU op de hoogte 1 en 2 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws dit weekend

Dit gaat er in ieder geval gebeuren

Zaterdag gaat de 104e editie van de Tour de France van start, met een individuele tijdrit langs de oevers van de Rijn in het Duitse Düsseldorf. De eerste renner vertrekt om 15.15 uur. Thuisfavoriet Tony Martin geldt als grootste kanshebber, maar ook Lotto-Jumbo heeft met Primoz Roglic en Jos van Emden twee belangrijke troeven. Zondag staat de tweede etappe tussen Düsseldorf en het Belgische Luik op het programma. Na 203 vlakke kilometers wordt er rond 17.15 een massasprint verwacht.

Net als ieder jaar gaan er op 1 juli weer nieuwe wetten, regels en wijzigingen in. Zo mogen de huren van sociale huurwoningen weer omhoog en mag je als consument op een compensatie rekenen na een urenlange telecomstoring. Maar een van de belangrijkste wijzigingen is wel die van het minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli ontvangen werknemers al het minimumloon voor volwassenen als ze 22 jaar oud zijn. Dit was eerder alleen voor personeel van 23 jaar en ouder weggelegd. Ook ondernemers krijgen te maken met een aantal veranderingen.

Helmut Kohl krijgt zaterdag een bijzonder eerbetoon tijdens een speciale 'staatsbegrafenis' van de Europese Unie. Hij is de eerste persoon die een dergelijk afscheid krijgt. Kohl, die 87 jaar oud werd, wordt eerst in het Europese Parlement in Straatsburg herdacht, waarna zijn lichaam per helikopter overgebracht wordt voor een tweede ceremonie in de kathedraal van het Duitse Spreyer.

In Moskou wordt zondag om 20.00 uur de finale van de Confederations Cupgespeeld. Chili neemt het als kampioen van Zuid-Amerika op tegen wereldkampioen Duitsland. De winnaar van het voorbereidingstoernooi op het WK 2018 in Rusland treedt in de voetsporen van Brazilië, dat de laatste drie edities van de Confederations Cup wist te winnen.

Dit gebeurde er vannacht

In een ziekenhuis in New York is vrijdagavond een schietpartij geweest. Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt, en een ander slachtoffer overleed. De schutter beroofde zichzelf van het leven. Later werd bekend dat de man zelf tot 2015 als arts werkzaam was geweest in het ziekenhuis.

In de Franse gemeente Brillon, in het noorden van het land, is vogelgriepgeconstateerd. Het gaat om de besmettelijke variant H5N8, bevestigde de Franse minister van Landbouw vrijdag.

De Amerikaanse president Donald Trump wil een sterker bondgenootschap met Zuid-Korea, met een "eerlijker" handelsverdrag als basis en Noord-Korea als gezamenlijke vijand. Dat was de strekking van Trump's opmerkingen tijdens een persconferentie met zijn collega Moon Jae-in van Zuid-Korea, die de afgelopen dagen een bezoek bracht aan de VS. Volgens Trump is de tijd voor "strategisch geduld" omtrent de wapenprogramma's van Noord-Korea, voorbij.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van tennisster Venus Williams bij een dodelijk auto-ongeluk op 9 juni. Het slachtoffer was een 78-jarige man. Zijn familie heeft vrijdagavond een aanklacht tegen Williams ingediend wegens nalatigheid.

Via een tweet heeft de zangeres Adele vannacht laten weten dat de laatste twee concerten van haar tournee zijn geannuleerd. De Engelse kampt met stemproblemen en kan naar eigen zeggen de concerten niet doorkomen: "Het spijt me zo", schrijft ze aan haar fans.

Dit is er in het weekend te doen

Zaterdag vindt op Texel het gemoedelijke festival Sommeltjespop plaats, met vijf optredens van talentvolle bands.

In het kunstenaarsdorp Ruigoord, bij Amsterdam, een festival met een tintje dat past bij de creatieve geest die op de locatie heerst: tijdens Manifestival zie je een keur aan muziek en theater.

PITCH festival strijkt dit jaar voor het eerst neer op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Op het programma staat een combinatie van live bands en dj's, met onder meer Gallowstreet, Jordan Rakei, rimus en Sasemoi.

In Leiden herleven oude tijden bij Woodstock op het Water. Coverbands worden op boten door de grachten gevaren, het publiek kan plaatsnemen op het terras om alles goed te kunnen horen. Het festival vindt plaats in het centrum en is gratis toegankelijk.

Het Forte Festival is een nieuw evenement in Fort Honswijk, bij Schalkwijk. Op deze bijzondere locatie zijn muziek, locatietheater, interactieve kunst en streekbieren te vinden. Onder meer Lucky Fonz III en Moss staan op het programma.

Zondag biedt het festival Divercity een culturele wereldreis door het Zuiderpark van Den Haag. Dertig acts staan klaar om je te verrassen: muziek, dans en spoken word. Het evenement is gratis toegankelijk.

Bij het Toffe Peren Festival aan in Groningen kun je voetvolley spelen, barbecueën, bootje varen en zwemmen om je weekend in stijl af te sluiten. Het evenement bij de Hoornse Plas is gratis, neem wel zelf wat te eten en drinken mee.

Dit weekend op NU.nl

Afgelopen week leek de situatie in Venezuela een nieuwe wending te nemen: een politieagent in een helikopter opende het vuur op het Hooggerechtshofin hoofdstad Caracas. Al maanden wordt geprotesteerd tegen president Nicolás Maduro. Stevent het land af op een burgeroorlog?

In Nederland wordt steeds vaker gesproken over de razendsnelle Hyperloop-trein, een capsule die door een vacuümbuis reist. Meerdere bedrijven werken momenteel aan hun eigen Hyperloop. Er ligt zelfs een voorstel voor een Hyperloop-verbinding in Nederland. Zo ver is het nog niet, maar hier zie je alvast de eerste test met een Hyperloop die aan de Technische Universiteit Delft werd ontwikkeld.

Maandag gaat het hoofdtoernooi van Wimbledon van start. Kiki Bertens, Robin Haase en Richèl Hogenkamp zijn als enige Nederlanders voor het Londense tennistoernooi gekwalificeerd. NU.nl legde het drietal een aantal stellingen voor over het volgens velen mooiste tennistoernooi van het jaar.

Elk weekend maakt NU.nl een nieuwsquiz, met vragen over nieuwsberichten van de afgelopen week. Doe mee en test je kennis!

Dit schrijven andere media vandaag

Sinds Oekraïne in conflict is met Rusland, vormt het land een doelwit voor hackers. Het meest recente voorbeeld daarvan is de Peyta-aanval van deze week, die Oekraïne van alle landen het hardste trof. Is het virus het werk van cybercriminelen, of is het een 'wapen' van een vijandige staat? In de zaterdageditie van NRC vind je een reconstructie van de methode van de hackers.

Dertien bedrijven hebben na het referendum over Brexit de stap van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland gemaakt. Dat zegt Henk Kamp vandaag in de Volkskrant. Samen zijn ze goed voor 730 banen - maar de demissionair minister vertelt in een interview niet zomaar te willen profiteren "van andermans ellende". Bovendien is het VK een belangrijke handelspartner, zegt Kamp, die hoopt dat die relatie geen knauw oploopt tijdens de onderhandelingen tussen de Britten en de EU.

En een uitgebreid portret van PvdA-leider Lodewijk Asscher in Trouw. Volgens de krant ontpopt hij "tot een straatvechter", gelet op zijn dreigement om zijn partij uit het demissionair kabinet te stappen als het salaris van leraren niet verhoogt.

Dit gebeurde er op 1 juli 1863

In Suriname werd de slavernij afgeschaft, na politieke druk op Nederland. Door dit 'breken van de ketenen' werden ruim 34.000 van oorspong Afrikaanse slaven vrije burgers. Na deze afschaffing geldt echter nog tien jaar het 'staatstoezicht': iedere voormalige slaaf werd verplicht tien jaar op contractbasis op de plantages te blijven werken. Alleen wie een ambacht ging uitvoeren, hoefde niet aan deze regeling te voldoen. De voormalig slavenhouders, die hun werkers nu loon moesten betalen, werden per slaaf met driehonderd gulden schadeloos gesteld. Het einde van de slavernij wordt nog altijd gevierd op 1 juli, tijdens de feestdag die bekendstaat als Ketikoti.

Het weer

Zaterdag verloopt overwegend regenachtig. In de loop van de middag trekken de buien wel langzaam weg van noord naar zuid, waarna er aan het eind van de middag nog even ruimte is voor de zon. Bij een matige tot stevige wind uit het noordwesten wordt het ongeveer 19 graden. Zondag is er af en toe zon en vallen de buien vooral later op de dag, bij 18 tot 22 graden.

En dan nog dit

In de Efteling opent een nieuwe attractie. In de Symbolica hebben bezoekers de keuze uit drie verschillende routes langs de magische kamers in het paleis van Pardoes, de mascotte van het park. De bouw kostte ongeveer 35 miljoen euro. Daarmee is de Symbolica de grootste en duurste attractie ooit in het themapark, aldus de Efteling.