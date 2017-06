NU op de hoogte 30 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws

Het Duitse parlement stemt vrijwel zeker in met de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Het onderwerp staat op de agenda nadat bondskanselier Angela Merkel eerder deze week stelde dat haar partij CDU geen bezwaren meer heeft. Merkels coalitiepartner SPD drong aan op een snelle stemming. Een ruime meerderheid in het Duitse parlement zal bij het wegvallen van de fractiediscipline voor het homohuwelijk stemmen, zo is de verwachting.

Drie mannen (22, 25 en 32 jaar) uit Amsterdam, Rotterdam en Zaandam staan vandaag voor de rechter omdat ze worden verdacht van het bestormen de Turkse moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht. Daar waren op dat moment tot twintig mensen aanwezig, waaronder vrouwen en kinderen. Er werd met een (nep-)vuurwapen gezwaaid, er werden leuzen geschreeuwd en er werden spullen vernield. Het zou gaan om wraakactie voor de belaging van een Koerdische familie in de Dordtse wijk Wielwijk.

Er komt een einde aan het systeem dat praatpalen langs wegen verbindt met de ANWB Alarmcentrale om zo automobilisten in nood te kunnen helpen. In 1960 werden de eerste palen langs de rijksweg 13 in tussen Den Haag en Rotterdam geplaatst. Op 1 juli worden alle 3.300 praatpalen in het hele land uitgeschakeld, voorzien van een hoes en vervolgens verwijderd.

Lionel Messi stapt in zijn geboortestad in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo. Op het luxe Pulman hotel in het Argentijnse Rosario gaat de 30-jarige aanvaller trouwen met zijn jeugdliefde. Twintig spelers Barcelona reizen met hun vrouwen af om het huwelijk bij te wonen.

De Surinaamse aanklager zal zijn strafeis bekend maken tegen achttien verdachten in de zaak rond de Decembermoorden. Enkele van die personen zijn momenteel actief als adviseur van de president Desi Bouterse. Híj hoorde donderdag twintig jaar tegen zich eisen, voor het martelen en doodschieten van tegenstanders van het militair regime dat onder zijn leiding stond.

In het Italiaanse Aquileia begint de Giro Rosa, de grootste wielerronde voor vrouwen. De tiendaagse ronde begint met een ploegentijdrit naar Grado in het uiterste oosten van Italië. In 2015 schreef de Nederlandse Anna van der Breggen de Giro Rosa op haar naam. Vorig jaar ging de Amerikaanse Megan Guarnier met de titel aan de haal.

Dit gebeurde er vannacht

Het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump is vannacht om 2.00 uur Nederlandse tijd ingegaan. Zonder zogenaamde 'bonafide relatie' met familieleden of een bedrijf in de VS, wordt reizigers en vluchtelingen uit zes overwegend islamitische landen de toegang tot Amerika ontzegd. De omstreden maatregel werd eerder deze week door het hooggerechtshof goedgekeurd, maar in beperkte vorm en slechts tijdelijk. Het hof bekijkt in oktober of het inreisverbod rechtsmatig is, tot die tijd mogen onderdelen worden ingevoerd.

Meer nieuws uit de VS: de Amerikaanse regering heeft in de nacht van donderdag een Chinese bank op de zwarte lijst gezet. Twee Chinese individuen kregen verder sancties opgelegd, omdat ze zaken zouden doen voor en met Noord-Korea. Op die manier wil de VS voorkomen dat er financiële steun is voor het nucleaire programma van dat land.

Het CBS publiceerde cijfers over de Trends in Nederland 2017. In deze uitgebreide studie neemt het instituut ontwikkelingen in de maatschappij, economie, gezondheid en op de arbeidsmarkt onder de loep. Twee conclusies: de 65-plusser van nu is opvallend vitaal en sportief en leeft langer dan twintig jaar geleden. Voor een jonger deel van de populatie geldt een grote toename in het aantal flexwerkcontracten.

Dit schrijven andere media vandaag

Asielzoekers die in Nederland misdaden plegen en worden gepakt, worden niet altijd vervolgd. Dat schrijft de Telegraaf ( €), dat vandaag publiceert over politie-documenten over vreemdenlingencriminaliteit die de krant in handen kreeg. Het zijn rapportages van de Nationale Politie, die onder andere bijhoudt uit welke landen de criminele asielzoekers komen. In de laatste jaren zijn het steeds meer 'veilige-landers'. In een analyse die de krant ook heeft, schrijft de Nationale Politie dat de overlast van criminele asielzoekers alleen kan worden teruggedrongen met nieuwe asielprocedures. Volgens de krant (€) probeerde de politie de gegevens geheim te houden.

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een nieuwe therapie voor ernstige depressies. De 'elektronische stimulatie' met magneten wordt als behandeling ingezet bij patiënten bij wie pillen of gesprekken niet helpen. Volgens de Volkskrant heeft Zorgverzekeraars Nederlands inmiddels besloten dat de therapie wetenschappelijk bewezen én veilig is. Minstens drie verzekeraars gaan de therapie daarom vergoeden.

Dit gebeurde op deze dag in 1860

Aan de universiteit van Oxford vindt het zogeheten Evolution Debate plaats tussen Britse wetenschappers en filosofen. Aanleiding voor de bijeenkomst is het boek De oorsprong der soorten van Charles Darwin, enkele maanden eerder gepubliceerd. De evolutietheorie van Darwin doet veel stof opwaaien in religieuze maar ook wetenschappelijke kringen. De discussie in het natuurhistorisch museum van Oxford is nergens officieel vastgelegd, maar geeft in één anekdote weer wat het grootste euvel was in Darwin's theorie: waarin bisschop Samuel Wildberforce aan de bioloog Thomas Henry Huxley vraagt of hij denkt langs de grootvaderlijke lijn, of toch die van zijn grootmoeder, af te stammen van een aap?

Het weer

In het hele land is het vandaag bewolkt en vallen er buien. 's Ochtends zijn er nog perioden met zon, maar in de middag ontstaan zeker landinwaarts buien. De temperaturen liggen tussen de 13 en 21 graden. De wind is vrij krachtig, zeker in de kustgebieden.

En dan nog dit

Vandaag neemt Helga van Leur na twintig jaar afscheid als weervrouw bij RTL. Ze wil zich verder verdiepen in de communicatie over klimaat, duurzaamheid en gedrag. "Om je verder te kunnen ontwikkelen, moet je soms ruimte maken. En daarom stop ik met de dagelijkse weerberichtgeving", aldus de weervrouw. Van Leur begon in 1997 bij RTL 5 en kwam daarna terecht bij RTL 4. In 1998 werd ze tijdens een internationaal congres door vakgenoten uitgeroepen tot beste weervrouw ter wereld.

Een fijne vrijdag gewenst!

Je kunt je ook inschrijven voor deze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.