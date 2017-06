NU op de hoogte 29 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Het gerechtshof in Amsterdam doet om 10.00 uur uitspraak in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage. Het hof wijdde in totaal ruim 150 zittingsdagen aan de zaak, die draait om zeven moorden in de Amsterdamse onderwereld en het beramen van een reeks afrekeningen tussen 1993 en 2006. In totaal staan tien verdachten terecht, tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist.

Er komt ook een uitspraak in de zaak van de Quote 500-bende. Acht verdachten (met leeftijden tussen de 25 tot 48 jaar) uit de Haagse Spoorwijk werden eerder veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar. De bende inbrekers had het gemunt op mensen die werden genoemd in de Quote 500-lijst, waarop de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland staan. In hoger beroep lopen de eisen tot vijf jaar en zes maanden cel.

Een deel van het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump gaat van kracht. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde maandag dat een deel van de eerder verboden maatregelen toch kan worden ingevoerd. Het hof gaat zich in oktober buigen over de vraag of het inreisverbod voor inwoners uit zes islamistische landen rechtmatig is. Tot die tijd geldt de maatregel. Gisteravond werd wel duidelijk dat een aantal luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten "verward" zijn over het inreisverbod: zij hebben uit de VS nog geen richtlijnen ontvangen over het uit te voeren plan. Hetzelfde geldt voor enkele overheidsdiensten.

In Den Haag spreken informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag met diverse mensen om een beeld te krijgen hoe het land ervoor staat. Onder andere de voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters, de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot en de directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest komen langs. Een volle agenda voor de formatie, dus.

De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In ontmoet Donald Trump. Tijdens het bezoek gaat het over de economische banden tussen beide landen, maar ook de gespannen relatie met Noord-Korea zal worden besproken.

Vanavond staat ook de tweede halve finale van de Confederations Cup op het programma. Wereldkampioen Duitsland neemt het op tegen Mexico, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika. De Duitsers hebben hun beste voetballers thuisgelaten, waardoor er plaats is voor Amin Younes in de selectie. De wedstrijd in het Russische Sochi begint om 20.00 uur. Woensdagavond bereikte Chili de finale; het versloeg Portugal.

Dit gebeurde er vannacht

De Australische kardinaal George Pell wordt verdacht van seksueel misbruik, meldt de politie. Tijdens een landelijk onderzoek naar misbruik in Australische instituten werden meerdere beschuldigingen gedaan aan het adres van Pell. Hij is in rang de hoogste katholieke geestelijke van Australië en de belangrijkste financieel-economische raadgever van de Paus in het Vaticaan.

Leefbaar-wethouder Ronald Schneider van de gemeente Rotterdam is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich vandaag in de gemeenteraad verantwoorden inzake het rapport over de fraude rond het voormalige poppodium Waterfront aan de Boompjeskade. Omdat de coalitie de meerderheid in de gemeenteraad kwijt is, vindt hij dat nu een onmogelijke opgave. ''Daarom leg ik mijn functie als wethouder neer’’, aldus Schneider woensdagavond.

Nederlanders hebben een "dubbel gevoel" over discriminatie, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau: enerzijds keuren ruim twee op de drie ondervraagden discriminatie af, anderzijds vinden evenveel Nederlanders dat in sommige gevallen te snel van discriminatie gesproken wordt.

De inlichtingencommissie van de Amerikaanse senaat krijgt inzicht in de aantekeningen van de voormalige FBI-baas James Comey over zijn gesprekken met president Donald Trump. Comey sprak in een hoorzitting al over de memo's. De commissie ziet de documenten als "essentiële informatie" in het onderzoek naar de banden tussen de Trumpcampagne en Russische politici en zakenmensen tijdens de presidentsverkiezingen. Comey zou zijn ontslagen omdat hij ook onderzoek deed naar deze verhoudingen.

In Brasilia ramde een minderjarige chauffeur een auto tegen het hek van het presidentieel paleis. In Brazilië zijn sinds mei protesten tegen president Michel Temer, die ondanks een aanklacht wegens corruptie, weigert op te stappen. Bij het incident werd de bestuurder van de auto opgepakt.

Dit schrijven andere media vandaag

Veel gedragsproblemen zijn te voorkomen, als kinderen in de jeugdzorg standaard worden onderzocht op een posttraumatische stressstoornis. Nu is dat niet de standaard, met als gevolg dat kinderen lang met hun trauma's rondlopen. In de Volkskrant stellen psychologen dat de klachten binnen een paar weken kunnen worden opgelost, mits onderzoek vroeg plaatsvindt.

In De Telegraaf een gesprek met Jos Heijmans, de burgemeester van Weert. Hij stelde eind januari 2016 zes asielzoekers in zijn gemeente onder huisarrest, maar dat negeerden zij. Het Openbaar Ministerie heeft het zestal niet vervolgd, en daarom daagt de burgemeester het OM voor de rechter. Hij wil afdwingen dat de asielzoekers berecht worden.

Op deze dag in 2007

De eerste iPhone ligt in de winkels. Het is niet de eerste mobiele telefoon, maar kan wel een "revolutionair model" worden genoemd, zoals Steve Jobs ook doet tijdens een presentatie. Met deze smartphone veranderden de gewoonten van miljoenen gebruikers wereldwijd , van hun internet- en belgedrag tot het fotograferen van álles dat ze meemaken.

Het weer

Het wordt een bewolkte dag; de zon is af en toe te zien. Vooral het oosten worden een paar buien verwacht. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Later op de dag trekt de wind aan en kan die langs de westkust krachtig worden.

En dan nog dit

De 198 Tourrenners worden twee dagen voor het Grand Départ aan het publiek gepresenteerd in Düsseldorf. Bij de kasteeltoren op het centrale plein Burgplatz in de Duitse stad worden de 22 ploegen voorgesteld. De kopman van elk team blikt kort vooruit op het drie weken durende wielerspektakel. De Tour de France begint zaterdag met een tijdrit van 14 kilometer in het centrum van Düsseldorf.

