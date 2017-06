Chronologie: 35 jaar Decembermoorden Suriname

Nabestaanden hoopten te voorkomen dat van uitstel, afstel zou komen in de slepende zaak, maar vanwege de blokkade van de zaak door Bouterse, is het onduidelijk of de zaak toch doorgang zal vinden.

Het zogeheten 8 Decemberstrafproces gaat het over de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Ongeveer de helft van de bevolking is geboren na de politieke moorden van 8 en 9 december 1982, maar de slachting in Fort Zeelandia is nog steeds geen oude geschiedenis. Vijftien politiek tegenstanders van het militaire bewind van Desi Bouterse werden vermoord.

De inmiddels 71-jarige Bouterse leidde van 1980 tot 1988 een militaire dictatuur. In juli 2010 werd hij tot president gekozen. Bouterse werd na zijn eerste termijn herkozen.

2000-2012

1 november 2000: Het gerechtshof in Paramaribo bepaalt dat het Openbaar Ministerie een vooronderzoek moet beginnen naar Bouterse en andere verdachten. Als gevolg daarvan besloot de hoofdofficier van justitie Bouterse te vervolgen.

19 mei 2001: De enige overlevende van de moordpartij, Fred Derby, overlijdt aan een hartaanval. Hij was de belangrijkste getuige tegen Bouterse.

30 november 2007: Het proces ronde de Decembermoorden gaat van start. Bouterse komt niet opdagen.

25 mei 2010: De partij van Bouterse, de NDP, wint de parlementsverkiezingen.

19 juli 2010: Bouterse wordt gekozen tot president van Suriname.

23 maart 2012: Een belangrijke getuige zegt dat Bouterse zelf twee slachtoffers van de Decembermoorden (Cyrill Daal en Soerindre Rambocus) heeft doodgeschoten.

2012-2015

4 april 2012: Het parlement in Suriname neemt de Amnestiewet aan, waardoor Bouterse en de andere verdachten niet langer kunnen worden vervolgd voor de Decembermoorden.

11 mei 2012: De krijgsraad schort het proces op, totdat duidelijk is of de omstreden Amnestiewet in strijd met de grondwet is. Daar zou mogelijk een Constitutioneel Hof voor in het leven moeten worden geroepen.

14 oktober 2014: Surinaamse media melden dat de krijgsraad heeft besloten dat het proces niet wordt hervat.

25 mei 2015: NDP wint de parlementsverkiezingen.

14 juli 2015: Bouterse wordt herkozen als president.

7 oktober 2015: Om meer te weten te komen over de rol van Nederland bij de decembermoorden in 1982 in Suriname, heeft het International Institute for Scientific Research (IISR) Nederland om medewerking gevraagd.

1 december 2015: Bekend wordt dat het Hof van Justitie heeft bepaald dat de vervolging van Bouterse wel moet worden voortgezet. Het Hof is ingegaan op een klacht die nabestaanden hadden ingediend tegen het Openbaar Ministerie, omdat zij ook belanghebbende zijn bij dit proces. De nabestaanden hebben daarom recht op een uitspraak.

2016

9 juni 2016: De krijgsraad stelt dat het lange wachten op toetsing geen redelijke termijn meer is en heft de schorsing daarom op. De rechtszaak kan worden hervat.

27 juni 2016: Bouterse vraagt aan de parlementsvoorzitter het parlement twee dagen later bijeen te roepen voor een Comité-Generaal, een speciale geheime zitting waarin zaken als staatsveiligheid kunnen worden besproken. Volgens Bouterse is in Suriname sprake van een constitutionele crisis en is de staatsveiligheid in gevaar gebracht door de uitspraak van de krijgsraad. Hij wil het parlement achter gesloten deuren informeren over de huidige stand van zaken omtrent het proces van de Decembermoorden.

29 juni 2016: Bouterse blokkeert de hervatting van het Decembermoordenproces met een beroep op de staatsveiligheid. Volgens minister Jennifer van Dijk-Silos doet de president een beroep op artikel 148 van de grondwet. Dat geeft de regering de mogelijkheid strafvervolging te stoppen als de nationale veiligheid in het geding is.

30 juni 2016: De zaak wordt geschorst tot 5 augustus, nadat de aanklager op verzoek van Bouterse de krijgsraad vraagt te stoppen met de vervolging van Bouterse en de andere verdachten. De krijgsraad vindt dat alle procespartijen eerst de documenten over deze stap van Bouterse moeten krijgen en bestuderen. Dan kunnen ze hun oordeel hierover in een volgende zitting geven.

5 augustus 2016: De zaak wordt wederom verdaagd. Dit keer tot 30 november. De krijgsraad wil zich de komende maanden beraden over de vraag hoe het verder moet.

30 november 2016: Weer gaat de zaak niet door, dit keer omdat een van de rechters ziek is.

2017

30 januari 2017: De krijgsraad oordeelt dat het proces tegen Bouterse en de andere verdachten door kan gaan. Op 9 februari wordt de strafeis bekend gemaakt.

9 februari 2017: Het proces is opnieuw uitgesteld. De rechter besloot hiertoe nadat (OM) hoger beroep had aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met het proces.

11 mei 2017: Het Surinaamse hooggerechtshof verwerpt een verzoek van het OM om de zaak ontvankelijk te laten verklaren. Het proces tegen Bouterse kan doorgaan, aldus het hof.

28 juni 2017: Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar cel tegen Bouterse. De openbaar aanklager stelt dat Bouterse zeker aanwezig was bij de moorden. De moorden waren goed voorbereid, dus was er sprake van voorbedachte rade. Er is geen bewijs dat Bouterse zelf heeft geschoten.