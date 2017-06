NU op de hoogte 28 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws

In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de uitkomsten van de informatieronde van Herman Tjeenk Willink. Ook wordt er gestemd over het aantreden van Gerrit Zalm als de opvolger van Tjeenk Willink. Zalm zal de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet gaan leiden. De oud-minister van Financiën begint vermoedelijk donderdag aan de gesprekken met de vier partijen.

Het proces tegen de president van Suriname Desi Bouterse rond de Decembermoorden gaat vandaag definitief verder. Het Hof van Justitie besliste 11 mei van dit jaar dat het proces door moest gaan. De beslissing van de hoogste rechterlijke instantie in Suriname had behoorlijk wat voeten in de aarde. Het Openbaar Ministerie in Suriname tekende begin februari hoger beroep aan tegen het besluit om het proces door te laten gaan, omdat voortzetting van de zaak de staatsveiligheid in gevaar zou brengen.

Ook de vredesgesprekken over Cyprus gaan verder. De inzet van deze besprekingen is om van Cyprus een federale staat te maken, bestaande uit twee deelstaten met politiek gelijke rechten. Tot nu toe vormt de Turkse troepenmacht op het eiland een groot probleem: Griekenland heeft gezegd dat er geen oplossing komt voor de situatie op Cyprus, als 'de bezetting door de Turken' op het eiland niet eindigt. De Turkse president Erdogan beklemtoonde eerder al dat Turkse troepen op het eiland zullen blijven. De gesprekken zijn gepland tot en met komende vrijdag.

Verder staat een 36-jarige Amsterdammer voor de rechter voor de verantwoordelijkheid voor 'zwaar lichamelijk letsel door schuld' door een beet van een pitbul bij een 6-jarige meisje. De terriër viel het meisje vorig jaar aan op 31 juli en verwondde haar ernstig rond het gezicht.

Dit gebeurde er vannacht

Dinsdagmiddag werden wereldwijd bedrijven getroffen door een nieuwe ransom-uitbraak. Dit virus zou misbruik maken van hetzelfde lek als WannaCry, maar "het zit complexer in elkaar", aldus beveiligingsonderzoekers. Vannacht werd duidelijk dat vooral bedrijven in Oekraïne en Rusland veel getroffen waren door deze ransomware; in Nederland hadden het Rotterdamse containerbedrijf APM Terminals en TNT last van aanvallen. Vannacht sloot de politie een deel van de eigen website, uit voorzorg.

De onrust en het geweld in Venezuela leken vannacht te escaleren. President Nicolás Maduro, tegen wie maanden geprotesteerd wordt, meldde aan de staatstelevisie dat een aanval was uitgevoerd op het hooggerechtshof in hoofdstad Caracas. Vanuit een gestolen helikopter zou onder meer een granaat zijn afgevuurd, zonder te exploderen. Maduro noemde het een "terroristische daad" en een "couppoging". Volgens tegenstanders van de president handelen de rechters van het hof in zijn opdracht.

Het team dat onderzoek doet naar de ramp met de MH17, wil weer nieuwe aandacht genereren voor dat onderzoek. Het gaat daarom video's verspreidenmet daarin de oproep aan getuigen om zich nog te melden. Misschien dat het voor ooggetuigen met het verstrijken der jaren gemakkelijker is geworden hun informatie te delen.

In het onderzoek naar de Russische inmenging met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, werd dindsdag John Podesta verhoord in het Huis van Afgevaardigden. De vooraanstaande Democraat was de leider van de Clintoncampagne; zijn account werd gehackt en emails werden online gepubliceerd. Het was een verhoor achter gesloten deuren.

Het aantal passagiers dat van en naar Nederlandse luchthavens werd vervoerd, is in het eerste kwartaal van 2017 met 9 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Luchtvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die vandaag is gepubliceerd. Zo steeg het aantal reizigers op Schiphol met 8,5 procent, naar veertien miljoen. Daarvan reisden er 376.000 naar Londen Heathrow, de populairste bestemmingvanaf de Amsterdamse luchthaven.

Dit schrijven andere media vandaag

Sinds de nieuwe wet over orgaandonatie en de registratie daarvan door de Tweede Kamer werd aangenomen, hebben een extra 170.000 mensen officieel laten vastleggen géén donor te willen zijn. Dat schrijft De Telegraaf, dat het wetsvoorstel een "splijtzwam" noemt.

Amateurvoetbalclubs hebben genoeg van de zogenaamde beloftenelftallen. De Volkskrant schrijft dat de top van het amateurvoetbal "dreigt met een eigen competitie". De clubs zijn ontevreden over de instroom van beloften in de competitie, maar ook over verplichte promotie naar de Jupiler League.

Dit gebeurde op deze dag in 1919

Duitsland en de zogenaamde Entente (de bondgenootschappen die samen tegenover Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk vochten) tekenen het Verdrag van Versailles, waarmee formeel de Eerste Wereldoorlog wordt beëindigd. Duitsland verliest door de afspraken niet alleen de koloniën, maar ook een flink deel van het grondgebied in Europa. Dat land gaat naar Frankrijk en het opnieuw opgerichte Polen. In het verdrag wordt verder ook de ontwapening van het Duitse Rijkvast gelegd, en committeert Duitsland - dat door de andere partijen verantwoordelijk wordt gehouden voor de geleden oorlogsschade - zich aan herstelbetalingen.

Het weer

Er trekken enkele buien over het land; vooral in het noorden en het oosten is er kans op regen. Aan de kust kan het hard waaien, in het binnenland is de wind minster sterk. Met temperaturen tussen de 21 en 25 graden wordt het niet koud.

En verder

Vandaag is een spannende dag voor de (parlementaire) pers, want de Anne Vondelingprijs voor 2016 wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend voor heldere politieke berichtgeving in Nederland. Verhalen uit de lokale, regionale of nationale politiek maken kans.

Verder gaat vandaag ook het mosselseizoen van start!

Een fijne woensdag gewenst!

