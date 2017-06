NU op de hoogte 27 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws

Vandaag gaan de leraren in het basisonderwijs staken. De docenten leggen het eerste uur van de schooldag het werk neer. Ze protesteren tegen de in hun ogen lage salarissen en de stijgende werkdruk. Vooral het grote loonverschil met onderwijzers in het voortgezet onderwijs is hen een doorn in het oog. In de middag sturen alle deelnemende basisscholen een leerkracht en ouder naar het Malieveld in Den Haag waar gedemonstreerd wordt en een petitie wordt overhandigd. Lees hier waarom de basisschooleraren staken.

Terwijl de basisschoolleraren protesteren spreekt informateur Herman Tjeenk Willink voor de laatste keer met de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan langs bij Tjeenk Willink. Daarna stuurt hij zijn eindrapport naar de Tweede Kamer. Tjeenk Willink zal dan het stokje overdragen aan Gerrit Zalm.

Het is druk in Den Haag vandaag want de Indiase premier Narendra Modi brengt een kort werkbezoek aan Nederland. Gisteren was hij nog op bezoek in het Witte Huis bij president Donald Trump. De Republikein loofde Modi en zei dat hij en de Indiase president ook "wereldleiders zijn op gebied van social media". Trump noemde de band tussen India en de VS "sterker dan ooit". Modi wil de banden tussen India en Nederland ook versterken. Tijdens zijn halve dag in de Hofstad spreekt hij met leden van het kabinet, koning Willem-Alexander en de Indiase gemeenschap.

Eveneens in de Hofstad doet het gerechtshof vandaag uitspraak in het hoger beroep in de zaak tussen de Nederlandse Staat en de stichting "Moeders van Srebrenica" en tien vrouwen, allen nabestaanden van moslimmannen die in juli 1995 in Srebrenica zijn vermoord. De vraag is of de Nederlandse Staat verantwoordelijk is voor de deportatie van ruim driehonderd moslimmannen na de val van de Bosnische 'veilige enclave' Srebrenica en aansprakelijk is voor de schade die de familieleden hebben geleden. De Nederlandse staat wacht binnenkort waarschijnlijk een andere nieuwe zaak over Srebrenica. Dutchbat-veteranen willen namelijk naast eerherstel en excuses ook geld van de Staat.



In Milaan bewijst ex-voetballer Paolo Maldini (49) dat je nooit te oud bent om iets nieuws te leren. De Italiaanse voormalige topverdediger maakt vandaag bij de Aspria Tennis Cup zijn debuut als proftennisser. Samen met zijn dubbelpartner en landgenoot Stefano Landonio treft Maldini de 25-jarige Nederlander David Pel en de Pool Tomasz Bednarek. Maldini die met AC Milan 26 prijzen won zal wel teleurgesteld zijn in het prijzengeld. De winnaar van de tennispot mag 550 euro verdelen.

De Colombiaanse guerrillabeweging FARC gaat verder als politieke partij. FARC-leider Rodrigo Londono zal tijdens een ceremonie in het centraal gelegen Mesetas de Colombiaanse president Juan Manuel Santos de hand schudden.



Dit gebeurde er vannacht

Met de ceremonie van FARC en de president in Colombia is de ontwapening van de rebellengroepering voltooid. De VN meldde een dag voor de deadline dat de FARC alle wapens heeft ingeleverd. Vorig jaar werd een vredesakkoord gesloten en met de ontwapening is nu een einde gekomen aan het oudste burgerconflict in Zuid-Amerika.

Bij de zuiderburen van Colombia is president Michel Temer aangeklaagd door de hoogste aanklager van Brazilië. De onpopulaire president wordt beschuldigd van grootschalige corruptie rondom het bedrijf JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. Een geluidsopname zou het aannemen van steekpenningen bewijzen. Binnen Temers coalitie maakt niemand zich zorgen. De politici zijn ervan overtuigd dat ze genoeg stemmen hebben om de vervolging tegen te houden.

De Verenigde Staten maken zich wel zorgen en dan vooral over een mogelijk nieuwe gifgasaanval van Syrië. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben voorbereidingen op zo'n chemische aanval ontdekt die overeenkomen met de gifgasaanval van april in Idlib. Het Witte Huis is niet te spreken over deze plannen en waarschuwt de Syrische president Bashar al-Assad: "Als meneer Assad nogmaals een massamoord pleegt met chemische wapens zal hij en zijn leger een hoge prijs betalen."

De Amerikaanse televisiekijker kan zich straks weer vergapen aan Donald Trump bij de sketchshow Saturday Night Live. Niet de 'echte' Trump, want de Republikein vindt het programma 'onkijkbaar' maar zijn imitator Alec Baldwin. De acteur gaat de Amerikaanse president weer spelen. Trump denkt dat de imitatie alleen maar beter kan worden, want eerder zei hij dat Baldwins imitatie van hem "niet slechter kon worden".



Dit schrijven andere media vandaag



PVV-leider Geert Wilders gaat een initiatiefwet indienen waarmee potentiële terroristen preventief achter slot en grendel kunnen worden gezet, meldt De Telegraaf. De PVV wil dat de inlichtingendiensten de bevoegdheid krijgen om iemand een half jaar op te sluiten als er aanwijzingen zijn dat de nationale veiligheid in gevaar is. Zonder dat diegene een strafbaar feit heeft gepleegd. De minister van Binnenlandse Zaken moet dan nog wel toestemming geven voor de opsluiting, die ingaat tegen de beginselen van ons rechtssysteem. "Ik wil straks niet na een aanslag in Nederland in de krant hoeven lezen dat de dader 'bekend was bij de diensten', maar dat men er niks tegen kon doen", motiveert Wilders zijn wetsvoorstel.

Speelhallen waar prijzen kunnen worden gewonnen, moeten verboden terrein worden voor kinderen. Het CDA en verslavingsdeskundigen maken zich in het AD grote zorgen over de opmars van 'kindercasino's'. De arcadehallen Gamestate met vestigingen in Kerkrade, Rotterdam, Utrecht en binnenkort Den Haag laat kinderen boven de twaalf jaar naar binnen zonder begeleiding. Je kan daar spelen op verschillende spelautomaten en Rad van Fortuin-achtige machines, waar prijzen mee gewonnen kunnen worden. Gamestate vindt zichzelf een "uitstekend idee voor een kinderpartijtje". Het CDA en gokexperts zijn het daar niet mee eens. "De kindercasino's vallen buiten elke vorm van toezicht", aldus het CDA. De Stichting Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers Nederland wil dat Gamestate voorgoed sluit: "Ze leiden daar gewoon kinderen op tot gokkers."



Dit gebeurde op deze dag in 1979



Op 27 juni 1979 gaan vele kinderen naar het attractiepark Ponypark Slagharen. Daar wordt de Looping Star officieel geopend. De achtbaan is de eerste ooit met een verticale looping in Nederland. Kinderen die lang genoeg zijn genieten van een ritje van 1.42 minuut met een topsnelheid van 77 kilometer per uur. De 2,5 miljoen euro dure achtbaan zou 37 jaar draaien om in 2016 te worden afgekeurd. Bij de verwijdering van de achtbaan werd het boek 'Afscheid van een icoon - vaarwel Looping Star' uitgebracht.

Het weer

De dag begint vandaag droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vooral in de middag en avond kan er een bui vallen. Onweer is dan zelfs niet uitgesloten. De temperatuur is nog steeds aangenaam met 20 tot 24 graden.

En dan nog dit



Dat seks goed is voor heel wat dingen is algemeen bekend. Zo is seksueel gemeenschap goed voor het hart en bloedvaten. Wetenschappers zeggen nu dat dit uitsluitend voor mannen geldt. Meerdere keren seks in de week zorgt voor een betere bloedsomloop en gezondere bloedvaten bij mannen. Dat is weer cruciaal ter voorkoming van een overschot van het aminozuur homocysteïne. Hoe meer homocysteïne in het bloed, hoe hoger de kans is op een hartaanvaal of beroerte. Het advies van de wetenschappers aan mannen met hartproblemen is dan ook: veel seks.

