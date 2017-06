Dit zijn de unionisten van wie premier May gedoogsteun krijgt

De DUP geldt als de grootste partij van de Assemblee voor Noord-Ierland en werkte sinds 1998 samen met de nationalisten van Sinn Féin.

De DUP maakt zich sterk voor een unie tussen Noord-Ierland, Wales, Schotland en Engeland, en hoewel de partij minder religieus is dan toen de ze in de jaren tachtig werd opgericht, houdt ze er op verschillende punten uitgesproken conservatieve standpunten op na.

Zo zijn de unionisten tegen het homohuwelijk en verbieden ze abortus, alleen in speciale medische gevallen is het mogelijk om in Noord-Ierland abortus te plegen. Ook ontkennen de unionisten dat de opwarming van de aarde is ontstaan als gevolg van menselijk handelen.

DUP-minister Sammy Wilson, eerder milieuminister van Noord-Ierland, staat bekend als klimaatontkenner en Trevor Clarke, lokaal DUP-politicus, werd afgelopen december door de Britse zanger Elton John bekritiseerd toen hij toegaf dat hij niet wist dat heteroseksuelen ook hiv op konden lopen, totdat een liefdadigheidsinstelling hem op deze feiten wees, zo schrijft de BBC .

Brexit

De DUP is, in tegenstelling tot het grootste deel van de inwoners van Noord-Ierland (56 procent), sterk voorstander van de Brexit en schrijft een zogenoemde zachte grens voor tussen Noord-Ierland en Ierland, als na de Brexit daar de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa komt te liggen. De DUP ziet niet graag dat grenscontroles en strenge handhaving daar worden ingevoerd.

Desondanks is de DUP wel voor een harde Brexit, dus de macht van het Europees Hof van Justitie zou wat de Britten betreft moeten worden beëindigd en het VK zou uit de douane-unie moeten stappen om nieuwe vrijhandel met de rest van de wereld mogelijk te maken.

Volgens het akkoord dat de Conservatieven van premier May nu met de DUP heeft gesloten, steunt de partij van Foster onderwerpen als de inflatiecorrectie van pensioenen en het in stand houden van een bijdrage voor ouderen aan de gasrekening.

In ruil daarvoor zal Noord-Ierland een miljard pond aan financiële steun ontvangen gedurende de komende twee jaar dat volgens The Guardian zal worden geïnvesteerd in scholen, ziekenhuizen en wegen. Ook zal de zorg aan Noord-Ierse veteranen door de Britse regering een impuls krijgen.

Ian Paisley

De DUP werd in 1971 opgericht door de fundametalistische protestante Noord-Ierse dominee Ian Paisley, met de bedoeling tegenwicht te kunnen bieden tegen de in zijn ogen steeds meer liberaliserende Ulster partij voor Unionisten (UUP). In tegenstelling tot de nationalisten wilde Paisley de grens tussen Ierland en Noord-Ierland behouden en de wetten van de Britse regering aanvaarden. Paisley kon het gedurende zijn carrière ongewoon goed vinden met voormalig IRA-man en vicepremier Martin McGuinness van het nationalistische Sinn Féin.

Ook onder Paisleys opvolger, Peter Robinson, bleef de DUP samenwerken met voormalig vijand Sinn Féin, maar hier kwam begin dit jaar een einde aan toen de huidige partijleider, de protestantse Arlene Foster, in opspraak kwam vanwege wanbeleid rondom een investeringsregeling voor duurzame energie. Toen toenmalig Sinn Féin-leider Martin McGuinness Foster vroeg vanwege de zaak tijdelijk terug te stappen, en Foster weigerde, stapte McGuinness zelf op en werden in maart vervroegde verkiezingen gehouden.

Inmiddels zit Noord-Ierland al maanden zonder regering omdat het de DUP niet lukt met de nationalisten van Sinn Féin een coalitie te vormen en staat het streven van Foster, een stabiele toekomst voor Noord-Ierland, op de tocht. Als Foster er namelijk niet uitkomt met de nationalisten, zal het bestuur van Noord-Ierland weer onder de regering in Londen vallen, wat voor de stabiliteit in de regio gevolgen zou kunnen hebben.