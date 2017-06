NU op de hoogte 26 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Vrijwel alle partijleiders gaan weer langs bij informateur Herman Tjeenk Willink. Vandaag is GroenLinks-voorman Jesse Klaver als eerste aan de beurt. De informateur wil van de partijleiders weten welke onderwerpen zij als prioriteiten beschouwen voor de toekomst. Tjeenk Willink stuurde alle lijsttrekkers een uitnodiging voor gesprekken vandaag en morgen. PVV-leider Geert Wilders was de enige die niet inging op de uitnodiging.

Voor andere Tweede Kamerleden staat er vandaag ook wat op het programma. Een delegatie bezoekt de provincie Groningen om te spreken met bewoners, bestuurders en andere betrokkenen over de gevolgen van de gaswinning.



Het Hof in Den Bosch doet uitspraak in de zogenoemde 'loodsmoord'. In deze zaak eiste het Openbaar Ministerie in Den Bosch eerder in hoger beroep 24 jaar cel tegen de 30-jarige Alberto T. voor de moord op een vermeende politie-infiltrant in Maastricht. De rechtbank in Maastricht veroordeelde T. in januari 2015 tot 24 jaar cel. Hij ging daartegen in beroep.

80 kilometer westelijker wordt ook recht gesproken. De Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in de zaak van een gewelddadige overval op een geldtransportbedrijf in Rotterdam in 2011. Bij de overval werden twee medewerkers neergeschoten en de achterdeur van het transportbedrijf opgeblazen. Het Openbaar Ministerie eiste in deze zaak eerder 12 jaar cel tegen een 39-jarige Belgische man.

Prinses Alexia mag vandaag twaalf kaarsjes uitblazen. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert haar verjaardag in Wassenaar. Ze is de tweede in de lijn van de troonopvolging na haar oudere zus, kroonprinses Amalia. Alexia gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.



Dit gebeurde er vannacht

Een boot met 170 toeristen aan boord is gezonken in een stuwmeer in het noord-westen van Colombia, bij de stad Guatape. Zeker zes mensen zijn daarbij omgekomen. Een grote reddingsactie werd direct op touw gezet en 133 opvarenden zijn gered. In het ziekenhuis liggen nog tientallen gewonden en zestien toeristen worden nog vermist. De oorzaak van het zinken is niet bekend. Volgens overlevenden was het schip overvol en waren er bovendien geen reddingsvesten aanwezig.

De Nederlandse cameraman Bram Janssen is weer vrij. De journalist, die werkt voor het Amerikaanse persbureau Associated Press, werd zondag gearresteerd in Istanbul. Janssen filmde arrestaties van deelnemers aan de Istanbul Pride Parade en werd toen zelf ook opgepakt. Over de reden voor zijn arrestatie en vrijlating is nog niets bekend. De Gay Pride in Istanbul is een evenement dat dit jaar voor het derde jaar op rij is verboden door de autoriteiten.

De Japanse airbagmaker Takata heeft in de Verenigde Staten faillissementsbescherming aangevraagd en gaat dat ook doen in Japan. Het bedrijf zet zo de deur open voor een reddingsoperatie door de Amerikaanse concurrent Key Safety Systems. Takata is in de problemen gekomen door enorme terugroepacties. Meer dan 100 miljoen airbags moesten vervangen worden omdat door een stofje in het opblaasmechanisme stukjes metaal de auto ingeslingerd kunnen worden. Zeventien sterfgevallen zijn door het defect veroorzaakt.

Bij een ongeluk in Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen en zijn twee andere inzittenden gewond geraakt. De auto, met Belgisch kenteken, negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht. Bij de politieachtervolging botste de auto met hoge snelheid tegen een boom.

Dit schrijven andere media vandaag

Meldingen over seksueel misbruik in de sportwereld worden vaak niet adequaat afgehandeld. Informatie over misbruikzaken blijft hangen bij clubs, sportbonden en bij het vertrouwenspunt van sportkoepel NOC*NSF. Daders van seksueel misbruik kunnen zo onnodig lang hun gang gaan en de sportwereld schakelt zelden de politie in, bericht de Volkskrant op basis van een onderzoek. De laatste maanden kwamen tientallen Nederlandse sporters naar buiten met verhalen over seksueel misbruik, vaak in hun kinderjaren.

De es, een boom die in heel Nederland voorkomt, dreigt te verdwijnen. Trouw (€) schrijft dat de Nederlandse es in hoog tempo geveld wordt door een schimmelziekte. Staatsbosbeheer gaat maatregelen nemen, maar een remedie is er vooralsnog niet.

Herman Tjeenk Willink ontvangt als informateur de partijleiders vandaag maar zal spoedig zijn stokje overdragen aan iemand die de volgende fase in de formatie wil leiden. De Telegraaf (€) weet te melden dat VVD-man Gerrit Zalm topfavoriet is om Tjeenk Willink op te volgen. Volgens het dagblad hoopte VVD, CDA en D66 nog dat de informateur door zou gaan, maar die hoop blijkt ijdel.

Een overgroot deel van pubers spreekt met hun ouders af niet voor hun achttiende te roken of drinken. Het AD meldt dat ouders het desondanks lastig vinden om het thema te bespreken. 70 procent van de ouders brengt de afspraken weer ter sprake als de kinderen naar feestjes gaan waar mogelijk wordt gedronken. Omdat de vaders en moeders het zo moeilijk vinden om erover te beginnen start vandaag de nieuwe NIX18-campagne van de overheid: 'Sommige afspraken maak je niet voor NIX'.



Dit gebeurde op deze dag in 1284

Op 26 juni 1284 verdwenen in de Duitse stad Hamelen op mysterieuze wijze 130 kinderen. Volgens een volksverhaal zou een rattenvanger de kinderen al spelend op een fluit hebben meegelokt naar een grot waar hij ze opsloot. De rattenvanger was boos op de bevolking omdat hij geen geld kreeg nadat hij een rattenplaag had uitgeroeid door ze met zijn fluitspel in de rivier de Wezer te lokken, waar ze verdronken. De legende staat tegenwoordig bekend als 'de rattenvanger van Hamelen'.

Het weer

Het weer wordt weer ietsje beter. Naast enkele stapelwolken zal de zon ook de ruimte krijgen. De maximumtemperatuur in het zuidoosten haalt de 23 graden, op de Wadden blijft het kwik steken op 18 graden. De noordwestenwind is vooral matig.

En dan nog dit

Bill Cosby gaat inderdaad lezingen geven nu de rechtszaak tegen hem nietig is verklaard. De lezingen gaan echter niet over seksueel misbruik, maar de gevallen komiek wil met de tournee alleen zijn reputatie herstellen. Het team van Cosby wijst nu met een beschuldigende vinger naar de media: "De media zoeken alleen maar sensatie. Terwijl dit juist draait om het herstellen van de reputatie van een man, die al verwoest was door de media voordat hij een stap in de rechtszaal had gezet."

