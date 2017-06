NU op de hoogte 24 en 25 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws dit weekend

Dit gaat er in ieder geval gebeuren

Tijdens de jaarlijkse Veteranendag worden vandaag 115.000 veteranen op het Malieveld in Den Haag bedankt voor hun inzet in het verleden. In de ochtend vindt er in de Ridderzaal een ceremonie plaats met koning Willem-Alexander, demissionair premier Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie).

Onder de naam Code Rood zal een actiegroep de haven van Amsterdam blokkeren om zo de fossiele brandstoffenindustrie stil te leggen. Het is vandaag exact twee jaar geleden dat klimaatorganisatie Urgenda een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat won over de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de activisten is er in de tussentijd te weinig gedaan om de nieuwe doelstelling, namelijk 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, te bereiken.

Ook in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena, wordt vandaag het grootste eSports-toernooi van de Benelux gehouden. De beste gamers nemen het tegen elkaar op in Counter-Strike, League of Legends en Hearthstone. De prijzenpot: 30.000 euro.

Vandaag komt er een einde aan de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Ter afsluiting van de ramadan wordt het Suikerfeest gevierd. Het driedaagse feest begint waarschijnlijk morgen. De start van het Suikerfeest is afhankelijk van de waarneming van de sikkel van de nieuwe maan. Steeds meer Nederlandse ondernemers spelen overigens in op het feest, door meer luxe producten aan te bieden die aansluiten bij het Suikerfeest.



Op het circuit van Assen wordt morgen de TT verreden. Bo Bendsneyder is in de Moto3-klasse de enige Nederlandse deelnemer. De 18-jarige Rotterdammer aast op een top vijf-klassering. In de Moto-GP maken zeker zes coureurs kans op de overwinning.

Op het gloednieuwe Circuit in Baku wordt dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden. Vorig jaar deed de Formule 1 dit land voor het eerst aan en werd Max Verstappen achtste. Twee weken geleden in Canada betitelde een pissige Verstappen zijn seizoen tot dusverre als "helemaal ruk". Maar de vrije trainingen waren gisteren veelbelovend voor Red Bull. Vandaag om 15.00 uur is de kwalificatie, morgen op hetzelfde tijdstip begint de race.

Verder komt morgenmiddag de Bank voor Internationale Betalingen (BIB)met zijn jaarverslag. De organisatie treedt op als bank voor nationale centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank (DNB). De BIB is in het Zwitserse Bazel gevestigd en streeft internationale monetaire en financiële samenwerking na.



Dit gebeurde er vannacht

Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender zijn vooralsnog niet vrijgelaten. Dat meldt het communicatiekanaal ELN RANPALvan de Colombiaanse guerrillabeweging ELN, die de twee na een week nog steeds vasthoudt. Eerder meldde de ELN nog dat het tweetal zou worden vrijgelaten. Die aankondiging via het kanaal ELN RANPAL is volgens de beweging een "vergissing". Het medium heeft excuses aangeboden voor de verwarring. De ELN zegt verder wel dat Bolt en Follender in goede conditieverkeren en binnenkort verwacht de groepering meer te kunnen melden.

Veiligheidstroepen van Saudi-Arabië hebben een zelfmoordaanslag op de Grote Moskee in Mekka verijdeld.

De troepen hebben een aanvaller in zijn appartement in een hoek gedreven waarna de man zichzelf opblies. Het gebouw stortte in, zes buitenlanders en vijf soldaten raakten gewond. Naast de aanvaller is nog een andere militant doodgeschoten in het land. In totaal zijn vijf verdachten opgepakt en drie terroristencellen ontmanteld. Het plan was om de aanval, gericht op demoskeegangers en veiligheidstroepen, uit te voeren vlak voordat devastenmaand ramadan tot een einde komt.

De 321 teams die dit jaar meededen aan de 26e editie van de Roparun hebben gezamenlijk bijna 5,5 miljoen euro opgehaald. Met iets minder deelnemers, is er toch net wat meer geld opgehaald voor de kankerbestrijding dan in 2016, aldus de organisatie vrijdagavond. DeRoparun is een ruim 5.000 kilometer lange estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam.

Zeker honderd mensen zijn vermist en veertig woningen verwoest na een aardverschuiving in de Chinese provincie Sichuan. Een stuk van een bergzou zijn ingestort en in de stroming zouden meer dan honderd mensen zijn meegesleurd. Veertig woningen zijn verwoest in het dorpje Xinmo. Reddingswerkers zijn actief en proberen de vermisten te lokaliseren. Bij de reddingsoperatie zijn grote bulldozers aanwezig om de vele modder te verplaatsen en grote rotsbrokken weg te halen. Het puin blokkeert een rivier over een stuk van 2 kilometer lang.

Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn ouders geworden van een dochtertje. Het meisje draagt de naam Jesslynn. Het is het eerste kindje vanvoetballer Van der Vaart (34) en handbalster Polman (24). Van der Vaart heeft een 10-jarig zoontje Damián uit zijn huwelijk met Sylvie Meis. Van der Vaart en Polman kregen begin 2016 een relatie. De zwangerschap kwam voor de buitenwacht onverwacht, omdat Polman midden in haar loopbaan als handbalster zit. Ze hoopt komend seizoen weer uit te komen voor haar Deense club Esbjerg en Oranje.



Dit is er in het weekend te doen

In de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam is vandaag een festival. De vroegere gevangenis is inmiddels omgetoverd in een hippe plek voor vrolijke feestjes, die worden georganiseerd met behulp van vluchtelingen. Op het Bijlmer Bajes Festival kun je streetfood, koud bier en wereldmuziek verwachten.

Groningse jongeren trekken na een turbulente studententijd vaak naar de Randstad op zoek naar werk. Toch verdwijnt de liefde voor de stad niet. Voor hen, en andere liefhebbers van onder meer de Groningse eierbal, is er voor het eerst een nationale terugkomdag. Groninginnedag biedt entertainment, muziek en een camping op de Grote Markt.



Op de Jazz Boot kun je vijf uur lang over de Maas deinen, met jazzmuzikanten aan boord die zich laten inspireren door de steeds veranderende omgeving. De muzikale boottocht start bij LantarenVenster, het filmhuis van Rotterdam.



Een voetbalfestival vol muziek, film, cabaret en verhalen. Ook zijn er vanzelfsprekend voldoende bieren en ballen. De tiende editie van het Bier & Ballen Festival belooft extra feestelijk te worden.

Morgen staat de Tropical Pool Party op het programma in zwembad de Krommerijn in Utrecht. Een wedstrijd watermeloen happen, buikschuiven en een fanatiek waterpistoolgevecht. De Tropical Pool Party staat garant voor waterpret.

Het beroemde dorp, dat onder meer Jan Smit voortbracht, viert feest. Morgen is het Volendammerdag. De bewoners tooien zich in kleurrijke klederdracht en in het centrum kan iedereen zich laten vermaken met muziek en sport.

Artiesten uit de hele wereld staan op het podium, tijdens één van de grootste gratis festivals van Europa: Parkpop. Je ziet tijdens deze editie onder meer Alison Moyet en Broederliefde. Gisteren werd voor het eerst ook een opwarmfeestje georganiseerd, met de titel Parkpop Downtown.

Dit weekend op NU.nl

Max Verstappen hoopt morgen de GP Azerbeidzjan te winnen. De 19-jarige Nederlander heeft echter grote ambities en wil wereldkampioen worden in deFormule 1. Een veel gehoord commentaar op het carrièreperspectief vanVerstappen is dat hij dan wel in 'de juiste auto' terecht moet komen. Maar wat is 'de juiste auto' en hoe komt Verstappen daar in terecht? Lees verder.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Islamitische Staat (IS) de controle over de laatste grote bolwerken Mosul en Raqqa definitief kwijtraakt. Betekent dit dan ook het einde van IS? Of blijft de terreurbeweging in de schaduw toch een factor van belang? Lees verder.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) starten volgende week met de formatie-onderhandelingen. Dat maakte Rutte gisteren bekend. De ChristenUnie is voorlopig de laatste optie voor VVD, CDA en D66 om een vierpartijenkabinet te vormen dat kan leunen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Maar de verschillen tussen deze partijen zijn nog altijd levensgroot. Welke hobbels zullen de partijen moeten nemen? Lees verder.

Traditiegetrouw gaan er op 1 juli weer allerlei nieuwe wetten en regels gelden, zo gaan werknemers een hoger minimumloon ontvangen. Daarentegen lopen sommige regelingen juist af. Dit kan gevolgen hebben voor je persoonlijke financiën. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen voor je op een rij. Lees verder.

Deze week luidde de langste dag van het jaar het astronomische begin van de zomer in. De zonuren zijn niet bij te houden en de hoge temperaturen zijn al een hele tijd zomers te noemen. Niet iedereen kan echter genieten van het warme weer en de lange avonden. Sommige Nederlanders hebben last van een zomerdepressie. Lees verder.



Dit schrijven andere media vandaag

Een nieuw landelijk systeem gaat strenger toezien op het maximale aantal van 25 verwekkingen van een spermadonor. In een interview met het AD kondigt Joop Laven, voorzitter van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), het nieuwe systeem aan. De maatregel is een reactie op de ophef dat is ontstaan nadat grote groepen kinderen erachter kwamen dat zij dezelfde verwekker hebben. Officieel mogen met het zaad van een donor maximaal 25 kinderen worden verwekt.

Meststoffen verontreigingen het grondwater, meldt Trouw(€). De zuivering van het water wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. Komende week moet staatssecretaris Martijn van Dam de Tweede Kamer en daarna de Europese Unie vertellen welke acties hij zal ondernemen om het Nederlandse water schoner te krijgen.

Als het aan de eigenaar van de Telegraaf Media Groep (TMG) ligt, wordt de site GeenStijl verkocht. Topman Gert Ysebaert van het Vlaamse Mediahuis zegt in een interview met de Volkskrant dat hij persoonlijk geen toekomst meer ziet voor de website bij de Telegraaf-groep. GeenStijl raakte in mei in opspraak vanwege seksistische teksten. Ysebaert: "Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn. Maar dat is niet aan mij: het nieuwe bestuur van TMG moet beslissen."

De Bosrandbrug bij Schiphol, waarop donderdag een ongeluk gebeurde toen die werd geopend terwijl er nog een auto op stond, wordt sinds april bediend door een bedrijf zonder ervaring op het gebied van sluis- en brugbediening. Dat schrijft De Telegraaf (€) vandaag. Sinds 1 april worden de sluizen en bruggen in Noord-Holland geopened en gesloten door beveiligingsbedrijf Trigion. Het bedrijf kreeg de opdracht na een aanbesteding van de provincie. Tegenstanders van die aanbesteding zien het incident als een bevestiging dat de veiligheid onder druk komt te staan door het uitbesteden van werk.



Dit gebeurde op deze dag in 2010

De Amerikaanse tennisser John Isner wint op 24 juni 2010 de langste professionele tenniswedstrijd ooit. De eersterondepartij tegen de Fransman Nicolas Mahut strekt zich uit over drie dagen en duurt in totaal 11 uur en 5 minuten. De uitslag: 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 en 70-68. De wedstrijd kent de meeste games ooit en de meeste aces ooit. Beide spelers verbreken het aces-record van Ivo Karlovic, dat op 78 aces in één partij stond. Mahut slaat er 103, Isner komt tot liefst 112 aces.

Het weer

Vandaag trekt een gebied met lichte regen en motregen van noord naar zuid over het land, maar eerst is er in het zuiden ook wat zon. Later op de dag wordt het in het noorden weer droog en is er ook daar soms zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Morgen start in het zuidoosten grijs met wat gespetter. Later is het droog met soms zon. Het wordt 17 tot 21 graden.



En dan nog dit

In Massachusetts is de oudste staatsgevangene van de Verenigde Staten vrijgelaten. De honderdjarige John 'Sonny' Franzese verliet het gevangenisziekenhuis in een rolstoel. Hij was in de jaren zestig een maffiabaas behorende bij de beruchte Colombo-familie in New York. Hij heeft het grootste deel van zijn straf uitgezeten. Voor een bankoverval moest hij vijftig jaar brommen. Recente jaren werd de oude maffialeider meerdere keren voorwaardelijk vrijgelaten. Amerikaanse media melden dat hij zich telkens weer op het verkeerde pad begaf. De laatste keer, in 2010, moest hij de gevangenis in vanwege het afpersen van stripclubs en een pizzeria. Franzese had toen inmiddels de respectabele leeftijd bereikt van 93 jaar.

