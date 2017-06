NU op de hoogte 22 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Vandaag wordt de 16-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van Savannah voorgeleid aan de raadkamer. Die zal bepalen of het voorarrest van de jongen met negentig dagen zal worden verlengd. De advocaat van de verdachte gaat verzoeken of de beperkingen waarin haar cliënt zit, worden opgeheven. Hij mag tot nu toe alleen contact hebben met zijn advocaat.

Naar verwachting presenteert de Britse premier Theresa May haar plan voor wat er moet gebeuren na de Brexit met de circa drie miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en de miljoen Britten die elders in de Europese Unie wonen. De geruchten gaan dat de EU-burgers in het VK dezelfde rechten behouden als ze nu al hebben. De gedetailleerde versie van het voorstel van May wordt maandag 26 juni gepubliceerd.

De rechter doet uitspraak in de zaak van het Syrische meisje dat verdronk in een zwembad in Rhenen in 2015. In mei eiste het Openbaar Ministerie werkstraffen van 120 uur tegen drie badmeesters en twee leerkrachten omdat zij volgens het OM schuldig zijn aan de dood van het 9-jarige meisje. Salam was nog maar pas in Nederland toen ze via de basisschool zwemles kreeg in zwembad 't Gastland. Ze sprak geen Nederlands en kon niet zwemmen.



Het Hof doet uitspraak in de zaak van de roofmoord op de 52-jarige taxichauffeur Gerard Denz in Rotterdam in 2005. Twee broers werden hiervoor in 2014 veroordeeld tot tien jaar cel. Een stiefbroer van de verdachten werd eerder al vrijgesproken, hij wees de twee broers aan als verdachten.



En aan de Eemhaven in Rotterdam wordt de nieuwe terminal Gate City geopend. De nieuwe entree moet zorgen voor een aanzienlijk betere bereikbaarheid van de stad en de haven.



Dit gebeurde er vannacht



De meeste Syrische asielzoekers die tussen 2014 en medio 2016 naar Nederland kwamen, hebben inmiddels een eigen woning. Uit cijfers van het CBS blijkt dat na anderhalf jaar 94 procent van de asielzoekers uit Syrië een verblijfsvergunning had en 90 procent over een eigen woning beschikte. Eritrese asielzoekers hebben meer moeite om een eigen woonplek te vinden.



Acht op de tien jongeren van vijftien tot dertig jaar hebben een jaar na hun ontslag weer werk. Dit geldt voor 41 procent van de 45-plussers die hun baan verliezen. Van de ontslagen 30- tot 45-jarigen is 66 procent na een jaar weer aan de slag. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een analyse van ontslagvergunningen in de periode 2011 tot 2014.



De FBI zegt het steekincident van gisteren op een luchthaven in de Amerikaanse staat Michigan te behandelen als een terroristische daad. Bij het incident raakte een agent ernstig gewond. De verdachte, een Canadese man van in de vijftig, is aangehouden. Hij viel de agent aan met een mes en stak het slachtoffer in zijn nek.



Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de al-Nuri-moskee in de Iraakse stad Mosul opgeblazen, de moskee waar IS drie jaar geleden het kalifaat uitriep. De explosie vond plaats op het moment dat het Iraakse leger de oude stad van Mosul naderde. De middeleeuwse moskee stond midden in dit oude centrum en was onder meer beroemd door de scheve minaret.



Televisie en papieren kranten zijn voor Nederlanders nog steeds de meestgebruikte nieuwsbronnen, ondanks de opkomst van nieuwe media, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De opmars van online-nieuwsmedia is intussen wel onmiskenbaar. Het grote omslagpunt van print naar digitaal zit vooral in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar. Deze groep jongvolwassenen maakt het meeste gebruik van nieuwssites en nieuwsapps.



Dit schrijven andere media vandaag



Laagopgeleiden gaan ruim een jaar later met pensioen dan hoogopgeleiden, hoewel zij veelal de zwaarste beroepen uitoefenen én minder lang leven dan andere Nederlanders. Dat schrijft de Volkskrant. De reden dat hoogopgeleiden zoveel eerder stoppen met werken zou simpel zijn: zij kunnen het zich financieel veroorloven al voor de officiële AOW-leeftijd hun betaalde baan op te geven.



Woningcorporaties slagen er niet in om voldoende woningen energiezuinig te maken, meldt Trouw (€). Vijf jaar geleden spraken zij met elkaar af dat al hun woningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Die doelstelling halen ze volgens onderzoekers pas in 2030.



Een groot deel van de slachtoffers van chronische Q-koorts is na een erbarmelijke lijdensweg gestorven. Het Brabants Dagblad voerde gesprekken met de nabestaanden van twintig Q-koortsdoden. Zij zijn ervan overtuigd dat hun dierbaren nog hadden geleefd, als medici meer kennis hadden gehad en er eerder een juiste diagnose was gesteld.

Dit gebeurde op deze dag in 2006

De Engelse scheidsrechter Graham Poll vergeet tijdens het groepsduel tussen Kroatië en Australië (2-2) op het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland de Kroaat Josip Simunic van het veld te sturen na zijn tweede gele kaart. Pas na de derde gele kaart in de 94e minuut moet Simunic met rood vertrekken van Poll. De arbiter komt zijn blunderniet te boven en besluit een week later om zijn internationale carrière te beëindigen.



Het weer



Vandaag kan het lokaal 35 graden worden. In het waddengebied blijft het kwik hangen rond de 24 graden. In de loop van de dag kunnen onweersbuien ontstaan en koelt het af.



En dan nog dit



De Nepalese regering wil de hoogte van 's werelds hoogste berg, de Mount Everest opnieuw opmeten. De vraag is of de berg nog wel 8.848 meter hoog is. De laatste jaren gaan continu geruchten over het kleiner worden van de berg. Die zou krimpen door de smeltende ijskappen en door de aardbeving van 2015. Ook zou de berg kunnen groeien, door verschuiving van de continentale platen.

