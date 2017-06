Wat wil guerrillabeweging ELN en hoe willen ze dit bereiken?

De oprichters van de ELN wilden, geïnspireerd door Che Guevara, een revolutie in Colombia ontketenen.

De studenten, onder leiding van Fabio Vásquez Castaño, richtten daarom na hun studie in Cuba in 1963 het Nationaal Bevrijdingsleger ELN op. Er moest een Marxistische revolutie komen die een einde zou maken aan de ongelijkheid en armoede in het land. In de jaren die volgden groeide de groepering uit tot een verzameling van radicaal katholieken en linkse intellectuelen die de laatste jaren worden geleid door Nicolas Rodriguez Bautista.

De ELN heeft een vergelijkbaar programma als de FARC.

Beide groeperingen zeggen voor de arme boeren van het platteland op te komen ten opzichte van de rijke burgerij. Ook zijn zowel de ELN als de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia) tegen de privatisering van natuurlijke hulpbronnen en tegen de invloed van Amerika. Hoewel beide partijen niet overal in Colombia even goed met elkaar samenwerken, verklaarden ze in 2009 samen op te gaan in de strijd tegen de regering.

De FARC voerde de afgelopen jaren succesvolle vredesonderhandelingen met de regering.

Na een aantal mislukte eerdere pogingen, ging de FARC, tot voor kort de grootste guerrillabeweging in het land, in 2012 weer met de Colombiaanse regering om tafel om tot een vredesakkoord te komen. In 2015 lieten beide partijen weten dat er sprake was van een doorbraak, er was op verschillende vlakken overeenstemming bereikt. Eind 2016 werd uiteindelijk het akkoord getekend dat een einde maakte aan 52 jaar oorlog. President Juan Manuel Santos ontving datzelfde jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor deze prestatie.

De onderhandelingen met de ELN zijn sinds vorig jaar gaande.

Tussen 2001 en 2007 werden er ook al gesprekken met de regering gevoerd, maar die liepen op niks uit. En hoewel de ELN in 2015 al aangaf klaar te zijn voor nieuwe vredesonderhandelingen met de regering van president Santos, werd hier in maart 2016 pas het startsein voor gegeven. Voor de regering is een akkoord met de ELN nu extra van belang, omdat ze willen voorkomen dat de vroegere FARC-gebieden en de drugshandel waar de FARC voorheen haar geld mee verdiende, in handen komen van de 1.500 tot 2.000 strijders van de ELN.

De ELN verdient haar geld naast de drugshandel ook met het ontvoeren van mensen.

In het verleden zijn zo duizenden mensen in gijzeling genomen. Vorig jaar werd nog een Spaanse journalist vastgehouden en kort daarop ook twee Colombiaanse journalisten die van de zaak verslag wilden doen. Allen werden vrijgelaten, waarschijnlijk na het betalen van losgeld. En in 2013 werd de Canadees Gernot Wober zeven maanden door de ELN gegijzeld. De ELN eiste van zijn werkgever, een mijnbouwbedrijf uit Toronto, dat zij zouden stoppen met het zoeken naar goud in het noorden van Colombia. Het bedrijf zag van het plan af en Wober werd vrijgelaten.