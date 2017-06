NU op de hoogte 20 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

VVD, CDA en D66 praten verder over de formatie. Onder begeleiding van informateur Herman Tjeenk Willink gaan deze drie partijen op zoek naar een vierde partner om een meerderheidskabinet te kunnen vormen. Maar eerst moeten ze onderling ook nog het één en ander afstemmen: zo liet Alexander Pechtold (D66) eerder doorschemeren dat hij eerst het "evenwicht tussen progressief en conservatief'' tussen deze drie partijen verzekerd wil zien.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen aan hun staatsbezoek aan Italië, op uitnodiging van president Sergio Mattarella. Naast Rome bezoeken ze ook Milaan en Palermo. En ze brengen een staatsbezoek aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad, waar ze worden ontvangen door Paus Franciscus. Het staatsbezoek duurt tot en met 23 juni.

Voor de guerrillabeweging FARC verloopt vandaag de deadline voor het inleveren van de wapens aan de Verenigde Naties. Daarna kan de organisatie verder als politieke partij, zoals afgesproken in het vredesakkoord dat, na vijftig jaar strijd, werd getekend met de Colombiaanse overheid. Op 14 juni leverde FARC voor het laatst een deel van het wapenarsenaal in; in totaal is nu 60 procent ingeleverd.

En de politie presenteert de bevindingen van een test met het stroomstootwapen in de politie-eenheden Amersfoort, Zwolle en Rotterdam. Sinds januari wordt het wapen getest. Dat initiatief werd genomen nadat hulpverleners tijdens de jaarwisseling werden bestookt met stenen en vuurwerk en voor miljoenen aan schade werd aangericht.

In Colombia worden twee Nederlandse journalisten vastgehouden door de linkse guerrillabeweging ELN, volgens de lokale krant El Tiempo. Het zou gaan om Derk Bolt en een collega van het KRO-NCRV-programma Spoorloos. De bevestiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het om Nederlanders gaat, kwam rond 03.15 uur vannacht. Het ministerie geeft geen verdere details, om de ontwikkelingen niet te beïnvloeden. De Colombiaanse overheid eist de onmiddellijke vrijlating van de twee.

De Amerikaanse student Otto Warmbier (22), die afgelopen week door Noord-Korea werd vrijgelaten, is overleden.De student zat zeventien maanden in gevangenschap in het Aziatische land, voor poging tot diefstal van een propagandavlag. Na zijn vervroegde vrijlating werd de man in comateuze toestand opgenomen in een ziekenhuis in Cincinnati. Zijn ouders meldden dat hij ernstig hersenletsel had opgelopen als gevolg van marteling in Noord-Korea; Pyongyang ontkende dat stellig.

Demissionair minister Ronald Plasterk wil een betere controle voor het tellen van stemmen bij verkiezingen. Dat concludeert hij na een evaluatie van de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Toen hielden niet alle gemeenten zich aan de instructies en werden fouten niet tijdig gecontroleerd. Nu pleit Plasterk voor de publicatie van de processen-verbaal van de stembureaus online, zodat inzage vóór bekendmaking van de uitslag gemakkelijker wordt. En hij stelt voor de Kieswet zo aan te passen dat een gemeentelijk stembureau voortaan op een "transparante en controleerbare wijze" fouten van stembureaus mag verbeteren.

Vóór het bovengenoemde staatsbezoek aan Italië, publiceerde het Centraal Bureau voor de Statisiek (CBS) cijfers over de Nederlandse export naar het Zuid-Europese land. Vorig jaar hebben Nederlandse bedrijven voor 18 miljard euro aan goederen naar Italië gestuurd, een toename van 2 procent ten opzichte van 2015. Populair zijn voedingsproducten en babymelkpoeder.

Verder verscheen een opvallend onderzoek van het Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland, in samenwerking met gemeentelijke gezondheidsdiensten. Uit de bevraging van ruim twintigduizend jongeren concluderen ze: 'Jongeren beginnen op latere leeftijd aan seks' in vergelijking met cijfers uit 2012. Het gaat om een algehele verschuiving van één tot anderhalf jaar. In 2017 is 18,6 jaar de leeftijd waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad.

Logeerhuizen, gezinshuizen, zorgboerderijen... in het land zijn er zo'n drieduizend zorginstanties voor moeilijke jeugd. In 2014 waren er nog maar 120 grote instellingen, en deze enorme toename ten spijt is de inspectie in de tussentijd niet meegegroeid. En dus is het volgens Trouw (€) voor die inspectie steeds moeilijker om de opvang- en zorgplekken voor kinderen te controleren.

De Volkskrant schrijft over een incident dat afgelopen zondag plaatshad in Walibi Holland. Personeel verwijderde een jongen uit het park die met zijn vrienden het op internet populaire spel 'The floor is lava!' speelde. Om de denkbeeldige vlammenzee te vermijden, sprong hij uit een bootje van de wildwaterbaan. Volgens de krant is het "de eerste keer dat de lava-hype in Nederland tot problemen leidt."

In het Autotron in Rosmalen opent minister Ed Nijpels (VROM) het Huis van de Toekomst. In dit project van sterrenkundige en wetenschaps-schrijver Chriet Titulaer (hij overleed in april van dit jaar) kon de gewone burger een inkijkje nemen in de slimme technologie, of 'domotica', die het dagelijks leven zou veranderen. In het huis werd onder meer gebruik gemaakt van zonnecellen en stemherkenning.

Vandaag is het opnieuw zonnig en warm. Hoewel er enkele wolkenvelden over het land trekken, is er voldoende ruimte voor de zon. Het wordt 25 graden aan de kust, tot 32 graden in het zuiden van het land.

Bij een veiling georganiseerd door het NRC voor lezers werd maandagavond 4600 euro betaald voor twee boekjes die Barack Hussain Obama, de vader van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, eind jaren vijftig schreef voor een alfabetiseringsproject. Eén van de publicaties gaat over landbouwmethoden.

