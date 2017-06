Dit is wat we weten over de grote bosbrand in Portugal

De brand brak zaterdagmiddag rond 15.00 uur uit.

De situatie in Pedrógão Grande, dat zo'n tweehonderd kilometer ten noordoosten van Lissabon ligt, is volgens de brandweer "zeer zorgwekkend".

Het vuur woedt nog op vier verschillende plekken. Zo'n 2.000 brandweerlieden proberen de brandhaarden te bestrijden, waarbij ze worden bijgestaan door blusvliegtuigen en meer dan 685 blusvoertuigen.

De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door een sterke wind.

Er zijn tot nu toe 62 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Enkele dodelijke slachtoffers waren met hun auto's op weg toen ze ingesloten werden door de vlammen. Ook zijn een aantal mensen overleden door rookvergiftiging.

Volgens autoriteiten zijn er 59 gewonden gevallen. Vier brandweermannen en een kind zijn er slecht aan toe. Zeker twee personen worden nog vermist.

Het is tot nu toe moeilijk het vuur te bestrijden.

De wind in het gebied maakt het moeilijker om de brand te bestrijden. Een aantal dorpen is "volledig ingesloten" door de vlammenzee, liet de burgemeester van het gebied aan de krant Público weten.

President Marcelo Rebelo de Sousa bezocht het gebied en sprak van een situatie "die met geen andere gebeurtenis te vergelijken is". Premier António Costa noemt de brand de "grootste tragedie" van de afgelopen jaren.

De brand is begonnen door blikseminslag.

In eerste instantie vreesde men voor brandstichting, maar dit verhaal werd zondag ontkracht.

Deze bosbrand geldt als de meest dodelijke in Portugal in meer dan een halve eeuw.

Portugal heeft drie dagen van nationale rouw uitgeroepen.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in het getroffen gebied de noodtoestand afgekondigd.

Vier legereenheden zijn ingezet voor onder meer de identificatie van de slachtoffers. Tientallen bewoners zijn gevlucht; zij worden opvangen in het plaatsje Avelar.

Portugal heeft de hulp ingeroepen van de EU, die de lidstaten heeft gevraagd blusmateriaal te leveren.

Het is niet duidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er onder de slachtoffers Nederlanders zijn.

Premier Mark Rutte heeft zondag zijn medeleven betuigd aan Costa. Ook heeft hij namens Nederland hulp aangeboden aan de Portugezen.''De gedachten zijn bij de getroffenen en de moedige diensten die het vuur bestrijden'', aldus Rutte.

Er is kritiek op de Portugese overheid.

In Portugal is er kritiek op het optreden van de overheid. Volgens Paulo Fernandes, professor bosbouw op de universiteit van Vila Real, bewijst de immense brand dat de Burgerbescherming in het land niet is opgewassen tegen dergelijke natuurrampen. Dat zei hij zondag regen de krant Público.

Er zijn limieten aan wat de Burgerbescherming kan doen, maar het is toch niet voor te stellen dat de wegen niet op tijd afgesloten kunnen worden, zegt Fernandes. ''Bij de Burgerbescherming ontbreekt de technisch kennis en kunde over bosbrand. Het is echt te gek voor woorden als ik politici hoor zeggen dat het gedrag van deze vuren onvoorspelbaar is. Dat is echt niet waar.”