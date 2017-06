Dit is wat we weten over de brand in de woontoren in Londen

Bij de brand zijn zeker zeventien doden gevallen en bijna tachtig mensen raakten gewond.

37 gewonden liggen nog in ziekenhuizen, zeventien van hen zijn er ernstig aan toe. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen omdat nog onduidelijk is hoeveel mensen in de toren achterbleven toen de brand uitbrak. De brandweer kan donderdag nog niet het gehele pand doorzoeken omdat het te gevaarlijk is langs de randen van de flat te lopen. Alleen de gangen tot aan de hoogste etages waren toegankelijk.

De politie sluit niet uit dat het dodental nog verder stijgt.

Er wordt gevreesd dat veel mensen die niet meer konden vluchten, de brand ook niet overleefd hebben. De politiecommissaris zei op een persconferentie ook te vrezen dat sommige slachtoffers waarschijnlijk nooit meer te identificeren zijn.

De brand vond plaats in de Grenfell Tower, een woontoren met 24 etages.

De woontoren ligt vlak bij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen, die in mei zijn gerenoveerd. In het pand woonden ongeveer zeshonderd mensen.

De brand ontstond rond middernacht.

De brand breidde zich snel uit door de hele torenflat. Om 0.54 uur (plaatselijke tijd) werd er melding gemaakt van het vuur. De ambulancedienst werd een half uur later opgeroepen. Meer dan tweehonderd brandweermannen rukten uit met meer dan veertig blusvoertuigen. Inmiddels is de brand uit, wel smeult het hier en daar nog na en is er zodoende nog rook te zien.

Koningin Elizabeth toonde de dag van de brand haar medeleven aan alle slachtoffers en nabestaanden.

In een online statement toont ze haar waardering aan de brandweer en andere hulpdiensten die "hun eigen levens riskeren om anderen te helpen". De Britse premier Theresa May heeft beloofd dat er "gedegen onderzoek" zal worden gedaan naar de oorzaak van de brand. Tot dusver is de oorzaak nog onbekend.

Vrijwilligers zijn een inzamelingsactie begonnen voor de dakloos geworden Londenaren.

Diverse instaties in de stad worden overspoeld door grote hoeveelheden kleding, eten en huishoudapparatuur. De overlevenden van de brand hebben de nacht doorgebracht in speciaal ingerichte noodopvanglocaties.