NU op de hoogte 15 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Elias A., die op Koningsdag vorig jaar in Breda een driejarige peuter doodreed door veel te hard door een woonwijk te rijden, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt de cel weer in. Vanwege het ongeluk kreeg A. in november achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Eén van die voorwaarden was een klinische behandeling vanwege psychische problemen bij de zwakzinnige A.. Omdat de man wegliep uit de inrichting die hem behandelde, eist het OM bij de rechtbank in Breda dat A. de voorwaardelijke celstraf alsnog uitzit.

Het Hof doet uitspraak over de straf van een 26-jarige Pool die verantwoordelijk wordt gehouden voor de valse bommelding op Schiphol vorig jaar. Het Openbaar Ministerie eiste eerder in hoger beroep twee maanden celstraf waarvan een voorwaardelijk omdat de man, die aanvankelijk alleen een geldboete kreeg opgelegd, in april vorig jaar veel onrust veroorzaakte op de luchthaven. De man riep meermalen tegen de marechaussee "I am a terrorist'' en zei dat hij een bom had.

Er komt meer informatie over de ontwikkeling van het onderzoek naar het liquidatieproces Passage. Mogelijk wordt donderdag het onderzoek gesloten en als dat niet het geval is, wordt bekend gemaakt wanneer het onderzoek gesloten zal worden. Ook wordt er een datum bekendgemaakt wanneer de uitspraken in de zaak zijn. Het liquidatieproces Passage gaat over een reeks afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld. Een belangrijke naam in het proces is die van Willem Holleeder, hij zou opdracht hebben gegeven tot een aantal van de moorden.

Londen is wederom in rouw, na de grote brand in een appartementencomplex woensdagochtend. In ieder geval twaalf mensen vonden de dood, tientallen anderen zijn gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoeveel mensen worden vermist. De autoriteiten houden er echter rekening mee dat het aantal doden nog zal oplopen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Speciale aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, onderzoekt ook of president Donald Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. Dat meldt de Washington Post woensdag op basis van ingewijden. Mueller wil voor het onderzoek verschillende mensen bij de inlichtingendiensten ondervragen, waaronder het hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst, NSA. De NSA laat in een reactie weten "volledig medewerking te zullen verlenen aan de speciale aanklager". De ondervragingen moeten nog deze week beginnen.

Bij een brand in een cel in de gevangenis in Scheveningen is één persoon om het leven gekomen. De brandweer en de beveiliging van het complex hebben de vleugel waar de brand ontstond ’s nachts ontruimd. Personen binnen de gevangenis zijn elders in het complex opgevangen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het vuur.

De politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. klaagt twaalf Turkse beveiligers aan vanwege een grote vechtpartij met demonstranten tijdens het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in mei, aldus persbureau AP. Zeven personen worden verdacht van een misdrijf en vijf anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan minder forse overtredingen.

Het langverwachte titanengevecht tussen bokskampioen Floyd Mayweather en MMA-vechter Conor McGregor gaat er daadwerkelijk komen. Op 26 augustus zullen de Amerikaan en de Ier elkaar in de MGM Grand in Las Vegas treffen. De 40-jarige Mayweather bevestigt woensdag dat er overeenstemming is bereikt met McGregor. "Het is officieel", schrijft hij op Twitter. In de bokswereld wordt al maanden gesproken over de 'clash' tussen de twee vechtsporticonen.

Een jongen van 16 is in mei van dit jaar om het leven gekomen tijdens een 'choking challenge', daarbij wordt er bewust zuurstof afgeknepen om in een roes te raken. De Volkskrant (€) schrijft dat deskundigen denken dat er betere voorlichting nodig is om soortgelijke incidenten te voorkomen. De jongen maakte een video van zijn handelen. Op die video is volgens Justitie duidelijk zichtbaar dat het slachtoffer zich verstapt waarna hij "buiten bewustzijn raakt en zichzelf niet meer kan redden uit de badstof ceintuur om zijn nek".

Vrijwilligers stoppen met het rapen van vuilnis bij rivierstrandjes langs de IJssel en de Waal omdat zij de hoeveelheid afval niet meer aankunnen. Vrijwilligers vinden op mooie dagen een grote diversiteit aan zooi langs de wateren. "Lege flessen, barbecueresten, wietzakjes en zelfs een plastic tas vol menselijke uitwerpselen", aldus Boudewijn Betzema in Trouw (€). "Toen ik die afgelopen week in mijn handen had, was dat voor mij de druppel."

De FNV weigert het ontslagrecht aan te passen en zet daarmee de strijd tegen de flexibilisering op de arbeidsmarkt onverminderd door. De vakbond heeft volgens De Telegraaf (€) geen enkele behoefte om een nieuw sociaal akkoord met de werkgevers af te sluiten. "Het aanpassen van de ontslagbescherming, betekent alleen maar meer flex", aldus vicevoorzitter Mariëtte Patijn. "De Wet Werk en Zekerheid blijft dus gewoon bestaan in de huidige vorm."

Antivluchtelingengroep Génération Identitaire is een crowdfundingactie gestart om zo een boot te kunnen kopen om daarmee reddingsacties op de Middellandse Zee te verhinderen, schrijft de Volkskrant (€). Volgens de organisatie zijn er al tienduizenden euro’s opgehaald. Génération Identitaire wil met de actie realiseren dat vluchtelingen voortaan teruggebracht worden naar de dichtstbijzijnde kust.

De Vulkaan Pinatubo barst uit op het Filipijnse eiland Luzon. Het was een van de grootste uitbarstingen in de twintigste eeuw. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De gevolgen van de enorme uitbarsting waren wereldwijd te merken. Een grote hoeveelheid fijnstof werd in de stratosfeer geblazen waarna de gemiddelde temperatuur op aarde zo'n 0,5 graden Celcius daalde en de afbraak van ozon versnelde.

Donderdag wordt zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot 29 graden in het zuidoosten en 24 in het noorden. In het westen kan 's ochtends een bui ontstaan, later in de middag ook in het midden en oosten mogelijk gepaard met wat onweer. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer kan de windkracht toenemen naar vrij krachtig. (Bron: KNMI)

Er is een definitief einde gekomen aan roamingkosten binnen de EU. Daardoor kunnen gebruikers vanaf vandaag in alle EU-landen bellen en internetten zonder extra kosten te maken. Wel zijn er limieten voor mensen met een onbeperkte internetbundel, zij kunnen maximaal enkele gigabytes aan data per maand in het buitenland gebruiken. Het afschaffen van de roamingregels was een grote wens van Europese consumentenorganisaties. Wel bestaat de vrees dat providers de pakketten in eigen land duurder zullen maken om de gemiste inkomsten te compenseren.

