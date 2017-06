NU op de hoogte 14 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen de ouders van Tristan van der Vlis. Dertien slachtoffers hebben een zaak aangespannen tegen de ouders omdat zij vinden dat ze eerder hadden moeten ingrijpen toen ze zagen dat het de verkeerde kant op ging met hun zoon en dat hij ondanks psychische problemen een wapenvergunning kreeg. De rechter buigt zich over de vraag of de ouders medeverantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het bloedbad dat hun zoon in 2011 aanrichtte. Op 9 april 2011 schoot Van der Vlis in Alphen aan de Rijn vijf mensen dood, hij verwondde er zeventien en daarna pleegde hij zelfmoord.

Het 14-jarige meisje Savannah wordt woensdag in besloten kring begraven in haar woonplaats Bunschoten. Voorafgaand aan de begrafenis is er een herdenkingsdienst (niet openbaar) in de Adventkerk. Het lichaam van het meisje werd zondag 4 juni gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Voor de dood van Savannah zit een 16-jarige jongen vast.

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in het onderzoek naar de dood van de krantenbezorger uit Schiedam. Het Openbaar Ministerie eiste 31 mei tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte. Anita van Dijk (51) werd op 13 mei vorig jaar tijdens haar ronde in Rotterdam-Delfshaven neergestoken. De verdachte Biko M. ontkent de vrouw te hebben neergestoken.

Europees Hof van Justitie bepaalt of de torrentsite The Pirate Bay in Nederland geblokkeerd moet worden door providers. Stichting Brein spande een rechtszaak tegen Ziggo en XS4ALL aan om zo'n blokkade af te dwingen, maar de providers vinden het te ver gaan om de site helemaal onbereikbaar te maken voor klanten.

Eindexamenkandidaten van zowel het vwo, havo als vmbo horen vandaag of zij geslaagd zijn.

Buiten spelen is goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit vele onderzoeken. Reden voor stichting Jantje Beton en televisiezender Nickelodeon om woensdag 14 juni aandacht te besteden aan buitenactiviteiten voor kinderen, tijdens de tiende Nationale Buitenspeeldag.

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions ontkent op enige wijze contact gehad te hebben met Russen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dat zei Sessions onder ede tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Sessions stelde bovendien dat niemand van het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump contact heeft gehad met vertegenwoordigers van de Russische overheid.

Een enorme brand in het westen van Londen heeft een woontoren van 27 etages verwoest. Meerdere personen zijn gewond geraakt en de vrees bestaat dat het gebouw zal instorten. De brandweer heeft ruim tweehonderd mensen en veertig wagens naar de locatie gestuurd op te helpen bij het bluswerk. Omwonenden zijn geëvacueerd en straten zijn afgezet.

Talpa heeft formeel een tegenbod uitgebracht op de Telegraaf Media Groep (TMG). Het bedrijf van mediamagnaat John de Mol biedt 6,50 euro per aandeel. Dat is een halve euro meer dan wat de Vlaamse NRC-eigenaar Mediahuis en de huidige grootaandeelhouder van TMG, de familie van Puijenbroek, bereid zijn op tafel te leggen. Aandeelhouders van TMG kunnen vanaf woensdagochtend hun stukken aanbieden aan Talpa.

De guerrillabeweging FARC heeft opnieuw een groot gedeelte van haar wapenarsenaal overhandigd aan de Verenigde Naties, tot grote tevredenheid van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. In totaal heeft FARC nu 60 procent van haar wapens ingeleverd. Eind vorig jaar kwamen beide partijen na vier jaar van overleg tot een akkoord. Uiterlijk 20 juni moeten alle wapens ingeleverd zijn, daarna kan FARC verder als politieke partij.

De normering voor het vwo-eindexamen Nederlands wordt aangepast door het College voor Toetsen en Examens, dat schrijft De Telegraaf (€) woensdag. De aanpassing volgt na de grote ophef die ontstond over het examen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ontving bijna dertigduizend klachten. Veel scholieren waren niet te spreken over de lengte van het examen en volgens het LAKS zaten er ook meerdere spelfouten in de tekst. Eindexamenkandidaten van zowel het vwo, havo als vmbo krijgen vandaag te horen of zij geslaagd zijn.

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 zal ruim twee keer zo duur uitpakken dan vooraf is begroot. Het evenement in Almere heeft naast de reeds gereserveerde 10 miljoen euro nog eens 11,6 miljoen euro extra nodig. Dat staat in een collegevoorstel waar Trouw (€) over schrijft. Wanneer het geld niet beschikbaar komt, bestaat de kans dat "het evenement van matige kwaliteit zal zijn, de opbrengsten zullen tegenvallen en er weinig investeerders aan de Floriade kunnen worden gebonden".

Het gebruik van dashcams bij vrachtwagens leidt tot een daling van 20 procent van (bijna-)ongevallen met deze voertuigen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van een onderzoek naar het rijgedrag van chauffeurs waar De Telegraaf (€) over bericht. "Het blijkt dat de aanwezigheid van een camera aan boord preventief werkt en veilig rijgedrag bevordert", zegt Joost Sterenborg, innovatiemanager van TVM Verzekeringen dat de pilot uitvoert.

Paus Paulus VI schaft de Index librorum prohibitorum af, een lijst met daarop boeken die niet gelezen mochten worden door katholieken. De Rooms-Katholieke Kerk achtte deze titels namelijk verwerpelijk. Op de lijst stonden onder meer werken van natuurkundige Galileo Galilei, filosoof Karl Marx en de Nederlandse humanist Desiderius Erasmus. Ondanks het afschaffen stelt de paus dat de morele autoriteit van de Index wel nog altijd blijft bestaan.

Woensdag is het op veel plaatsen vrij zonnig. Het blijft droog en 's middags wordt het 22 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. Er waait een zwakke oostelijke wind. Aan de kust kan een zeewindje opsteken. Donderdag wordt het nog warmer maar kan er in de loop van de dag wel een lokale onweersbui ontstaan.

Bijna drie kwart (73 procent) van de Nederlanders van achttien jaar of ouder was in 2016 tevreden over de eigen financiële situatie. Bovendien had 47 procent geen zorgen over de financiële toekomst, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Daarmee waren Nederlanders vorig jaar gemiddeld genomen positiever over hun eigen portemonnee dan drie jaar eerder toen 68 procent tevreden was.

