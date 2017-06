NU op de hoogte 13 juni: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

De Amerikaanse minister Jeff Sessions (Justitie) zal in een openbare zitting getuigen voor de inlichtingencommissie van de Senaat. De bewindsman wordt daar naar verwachting aan de tand gevoeld over zijn contacten met Russische functionarissen tijdens de verkiezingscampagne van president Donald Trump. The Washington Post onthulde in maart dat Sessions tijdens de campagne van Trump gesprekken voerde met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Sessions zou daarover hebben gezwegen tegenover de commissie die zijn voordracht als minister beoordeelde.

Het 14-jarige meisje Romy wordt begraven in haar woonplaats Hoevelaken. Voorafgaand aan de begrafenis is er een besloten bijeenkomst in de kerk Eshof. Vanaf daar vertrekt om 15.00 uur een rouwstoet naar de begraafplaats. De familie heeft gezegd dat ze het prettig vinden als de vlaggen halfstok hangen in de stad. Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni levenloos aangetroffen in het water aan het Emelaarsepad in Achterveld. Een 14-jarige jongen heeft betrokkenheid bij haar dood bekend.

De rechtbank doet uitspraak in de zaak die een varkensboer uit Someren heeft aangespannen tegen Interpolis Achmea. De verzekeraar weigert de boer 180.000 euro aan schade uit te betalen, veroorzaakt door een zware storm in juni 2016, waarbij extreem grote hagelstenen uit de lucht vielen. De varkensboer is verzekerd voor stormschade, maar niet voor hagelschade. Volgens de verzekeraar ging het in dit geval niet om stormschade.

Vier medewerkers van Defensie en twee medewerkers bij de politie die verantwoordelijk waren voor het wagenpark, staan dinsdag terecht voor het aannemen van steekpenningen uit de auto- en autoleasebranche. Ze kregen kortingen op lease-auto's, onderhoud van hun auto's en andere gratis goederen. De vijf verkopers van PON, Renault Nederland en Peugeot Nederland staan dinsdag ook terecht voor het verstrekken van die steekpenningen. In andere zaken trof importeur PON schikkingen.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan toch niet opnieuw onderhandelen over de formatie van een nieuw kabinet. De verschillen tussen de partijen blijken nog steeds te groot. Net als bij de eerste mislukte formatiepoging, werden Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en GroenLinks het niet eens over het thema migratie.

De Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt een gevangenisstraf van dertig dagen voor het organiseren van een ongeoorloofde demonstratie. Volgens de rechter heeft Navalny meerdere malen de wet overtreden. De Poetin-criticus had zijn aanhangers opgeroepen om te demonstreren tegen fraude en corruptie.

De jury die is aangewezen in de misbruikzaak tegen Bill Cosby is maandagavond in beraad gegaan, aldus nieuwszender NBC. Na een overleg van vier uur waren de juryleden echter nog niet tot een uitspraak gekomen. De zeven mannen en vijf vrouwen pakken hun overleg dinsdagochtend (lokale tijd) weer op. Eerder op maandag kregen zowel de aanklagers in de misbruikzaak als het team van de komiek hun laatste kans de juryleden te overtuigen van hun argumenten.

De Golden State Warriors uit Oakland zijn kampioen geworden in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ze wonnen van de Cleveland Cavaliers met 129-120. Het is de tweede NBA-titel in drie jaar tijd voor de ploeg. Kevin Durant was met 39 punten de beste speler aan de kant van de Warriors. LeBron James, sterspeler van de Cavalliers, maakte 41 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor.

Twee Nederlandse onderzoekers vinden ruim tweeduizend stukken afval in anderhalve week op stranden in het Noordpoolgebied. Het gaat om onder meer plastic, visnet en touw, schrijft Trouw (€) . Er is ongeveer twee keer zo veel vuilnis gevonden als op een evengroot stuk op de Nederlandse stranden. De onderzoekers willen vaststellen wat de herkomst is van het vuilnis. "We hopen dat dit onderzoek op stukken strand van 100 meter regelmatig, liefst jaarlijks, wordt herhaald. Dan kun je trends zien en gerichte maatregelen nemen."

Meerdere eigenaren van een sjoemeldiesel van het merk Audi, Seat, Skoda, Porsch of Volkswagen willen een vergoeding van het autoconcern Volkswagen. Dat zegt Guido van Woerkom, bestuurslid van Stichting Volkswagen Car Claim, dinsdag in De Telegraaf (€). Mogelijk gaat het om een miljardenclaim aangezien de stichting in het uiterste geval het koopcontract van het voertuig wil ontbinden. Dat zou betekenen dat de autobezitters de aanschafprijs terugkrijgen.

Twaalf commissarissen van de Koning noemen het platteland een "luilekkerland voor criminelen" in een rapport, waarover het AD (€) schrijft. Als voorbeeld wordt een groot aantal vakantieparken in Gelderland genoemd waar criminelen vrij spel hebben. "Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan, daar is nauwelijks politie", aldus het rapport. Bij de waterpolitie is het probleem nog groter. Zij zijn zo krap bemand dat er geen enkel toezicht is op georganiseerde criminaliteit in jachthavens, concluderen de commissarissen.

Michael Jackson wordt door een Amerikaanse jury vrijgesproken van veertien beschuldigingen met betrekking tot kindermisbruik. Het proces tegen de King of Pop nam ongeveer zes maanden in beslag. Na zijn vrijspraak verhuisde de popster naar Bahrein omdat naar eigen zeggen zijn verblijf The Neverland Ranch was leeggeroofd door de autoriteiten.

Dinsdag zijn er perioden met zon, wel trekken er stapelwolken over het land. Het blijft droog met een matige westenwind. De temperatuur ligt rond zo’n 17 graden op de Waddeneilanden tot 23 graden in Limburg.

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is meer dan verviervoudigd sinds 2007. Het aantal lag op 90 en inmiddels zijn het er 370, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is vooral groei te zien bij eenmansbedrijven, dat aantal verzesvoudigde in tien jaar tijd. Ook de locatie waar de meeste bierbrouwers zich hebben gevestigd is veranderd. Waren Limburg en Noord-Brabant nog de populairste provincies voor brouwers in 2007, is dat nu Noord-Holland geworden.

