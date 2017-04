Deze vijf dingen moet je weten over Real Madrid-Bayern München

1. Ronaldo jaagt op nieuwe mijlpaal

Met zijn twee doelpunten in de heenwedstrijd tegen Bayern (1-2 winst) kroonde Cristiano Ronaldo zich tot de eerste speler ooit met honderd doelpunten in het Europese clubvoetbal. 97 van die treffers maakte de 32-jarige Portugees in de Champions League en dus is hij dicht bij de volgende mijlpaal van honderd goals in het miljoenenbal.

Achtervolger van Ronaldo is uiteraard Lionel Messi, die op 94 Champions League-goals staat. De kans is klein dat de Argentijn dit seizoen nog de honderd haalt, omdat hij met FC Barcelona moet vrezen voor uitschakeling na de 3-0 nederlaag vorige week bij Juventus.

2. Real tegen Bayern is absolute klassieker in Europa

De confrontatie in Bernabéu wordt het 24e duel ooit tussen Real en Bayern en daarmee is het de meest gespeelde wedstrijd in het Europese clubvoetbal. Beide ploegen houden elkaar goed in balans, want van de tien eerdere keren dat ze aan elkaar gekoppeld werden in de knock-outfase, gingen ze ieder vijf keer door.

Het vorige tweeluik was in het seizoen 2013/2014 in de halve finale van de Champions League en toen won Real in Madrid (1-0) én in München (0-4). Real-middenvelder Toni Kroos speelde die wedstrijden trouwens nog in dienst van de Duitsers, terwijl Xabi Alonso van Bayern destijds bij Real onder contract stond.

3. Het kan bijna niet meer fout voor Real

Na de 1-2 zege van Real in München is het tweeluik statistisch gezien al zo goed als beslist. Na een 1-2 overwinning in een uitwedstrijd heeft een ploeg op basis van cijfers van het verleden namelijk 94 procent kans om door te bekeren.

Real kan ook moed putten uit zijn laatste thuiswedstrijden tegen Bayern. De laatste keer dat in Bernabéu verloren werd van de Duitse club is al zestien jaar geleden (0-1 door een goal van Giovane Elber). De vijf wedstrijden daarna werden allemaal gewonnen.

4. Bayern vestigt hoop op Lewandowski

Als iemand Bayern alsnog een ronde verder kan helpen dan is het Robert Lewandowski, die de wedstrijd vorige week in München miste door een schouderblessure. De Poolse spits weet hoe hij (meerdere keren) moet scoren tegen Real. Vier jaar geleden maakte hij er namens Borussia Dortmund liefst vier in de halvefinalewedstrijd tegen de Madrilenen. In totaal staat zijn teller tegen Real zelfs op vijf. Alleen Alessandro Del Piero (Juventus) scoorde ook zo vaak in de Champions League tegen de 'Koninklijke'.

