Dit weten we over de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund

De explosies vonden dinsdag aan het begin van de avond plaats.

Het was bijna twee uur voordat het kwartfinaleduel tussen Borussia Dortmund en AS Mondaco in het Signal Iduna Stadion in Dortmund plaats zou vinden. Dortmund meldde eerst dat er "een incident" had plaatsgevonden rond de spelersbus. In eerste instantie leek de explosie veroorzaakt door een vuurwerkbom die naar de bus zou zijn gegooid. De politie stelde later dat het om "serieuze explosieven" zou gaan.

De explosieven waren verstopt langs de geplande route van de bus.

Ze gingen af op het moment dat het voertuig passeerde, met drie explosies tot gevolg op zo'n tien kilometer van het stadion. De spelers waren net op weg richting het stadion. De bus raakte als gevolg van de explosies op twee plekken beschadigd. Een ruit aan de achterkant sneuvelde. Direct na het incident stuurde de politie een drone de lucht in om "sporen veilig te stellen".

Dortmund-speler Marc Bartra raakte gewond door de explosie.

Hij moet aan zijn pols en arm geopereerd worden. De verwondingen van de 26-jarige speler, achtvoudig international van Spanje, zijn niet ernstig. Hij werd door glasscherven geraakt en heeft een snee aan zijn arm. Ook een politieman raakte gewond. Hij reed als begeleider op een motorfiets voor de bus uit. De agent liep gehoorschade op en was in shock.

In de buurt werd een brief gevonden waarin de aanslag wordt opgeëist.

De politie en verschillende experts doen onderzoek naar de herkomst ervan. De brief zou een islamitisch motief hebben. Er wordt onder meer verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië. De politie houdt er echter ook rekening mee dat iemand ze bewust op een vals spoor probeert te zetten.

Een verdachte is opgepakt.

Woensdag zijn de woningen van twee verdachte islamisten doorzocht. Een van de verdachten werd daarbij aangehouden.

Een tweede brief dook dinsdagavond op via internet.

Het gaat om een tekst met anti-fascistische kenmerken. Daarin wordt verklaard dat de spelersbus met zelfgemaakte explosieven is aangevallen ''als symbool voor de politiek van de BVB''. Voetbalclub Borussia Dortmund zou niet genoeg doen tegen racisten, nazi's en rechtse populisten.

De wedstrijd tussen Dortmund en Monaco is uitgesteld tot woensdag.

Om 18.45 uur wordt het duel alsnog gespeeld. Mensen met een kaart voor de wedstrijd van dinsdag kunnen daarmee woensdag ook het stadion in. Woensdag 19 april is de return in Monte Carlo.