NUsport gaat samenvattingen van E-divisie uitzenden

In Studio E-Divisie worden de samenvattingen en analyses van de E-Divisie speelronde uitgezonden. Elke vrijdagmiddag om 16.00 uur is dit sportprogramma te zien op NUsport.

In de E-Divisie strijden de achttien Eredivisieclubs tegen elkaar in een virtuele competitie die parallel loopt aan de echte Eredivisie. In zeventien speelrondes maken de eSporters van de clubs uit wie de beste is in FIFA 17. Alle clubs worden vertegenwoordigd door één gamer die het eenmaal opneemt tegen de andere clubs.

Op maandag 6 februari start de eerste speelronde van deze nieuwe competitie. Aangezien de Eredivisie vanaf die dag al vier speelrondes verder is, wordt in de eerste week dagelijks één speelronde uitgezonden. Vanaf 10 februari loopt de eSports-competitie parallel met het officiele Eredivisie-programma.

Ultimate Team

De eSporters van de clubs ontmoeten hun tegenstanders slechts enkele dagen voordat de voetballers elkaar op het veld tegenkomen. Op deze manier wordt bijvoorbeeld de Klassieker niet alleen in het weekend, maar ook doordeweeks gespeeld.

De eSporters vertegenwoordigen de club in FIFA 17 met het logo en de tenues. De selectie kan zelf worden samengesteld in de speelmodus Ultimate Team. Op die manier kan bijvoorbeeld de eSporter van Roda JC kiezen voor Jordi Alba of David Alaba als linksback in plaats van Ard van Peppen.

De wedstrijden worden van commentaar voorzien door Youtubers Koen Weijland (Koning FIFA), Bas van Velzen (vvBasvv), Matthyas het Lam (Ffifalosophy), Raoul de Graaf (FC Roelie) en enkele gasten. Samen hebben de vier zogenoemde 'shoutcasters' meer dan 800.000 volgers op YouTube.