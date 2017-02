Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren vijftienjarig huwelijk

In het bijzijn van zo'n zeshonderd genodigden gaven Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima eerst hun jawoord in de Beurs van Berlage. Job Cohen, destijds burgermeester van Amsterdam voltrok het huwelijk.

's Middags werd het huwelijk ook voor de kerk officieel, toen het stel trouwde in de Nieuwe Kerk. Het huwelijk werd bijgewoond door vrienden en familie, maar ook koninklijke genodigden en autoriteiten uit binnen- en buitenland.

Hoewel de bruiloft groots was opgezet, zullen de meeste mensen zich vooral het optreden van bandoneonist Carel Kraayenhof herinneren. Met zijn vertolking van Adios Nonino zorgt hij voor een van de meest iconische televisiemomenten ooit: de traan die over Máxima's wang glijdt.

De rest van de bruiloft is een stuk minder emotioneel: het gloednieuwe bruidskoppel wordt feestelijk onthaald door het publiek dat buiten staat te kijken naar de huwelijksvoltrekking. Tijdens het rondje in de Gouden Koets wordt duidelijk hoe geliefd Máxima is: mensen roepen haar naam en willen dolgraag een glimp opvangen van de nieuwe prinses.

'Hij is een beetje dom'

In 1999 ontmoette de destijds kroonprins Máxima in de Spaanse stad Sevilla, waar de twee verliefd werden. Twee jaar later, op 30 maart 2001, maakte het stel hun verloving bekend.

Tijdens de bekendmaking noemt Máxima haar kersverse verloofde "een beetje dom" waarmee ze meteen de harten wint van veel Nederlanders. De uitspraak komt nadat Willem-Alexander in een interview met de New Yorkse pers verwees naar een brief, gepubliceerd in een Argentijnse krant, waarin zou hebben gestaan dat Jorge Zorreguita, de vader van Máxima, zou worden vrijgepleit van oorlogsmisdaden die hij had begaan tijdens het Videla-regime. Deze brief bleek later geschreven door Videla zelf en niet te kloppen.

Kinderen

Sinds de huwelijksvoltrekking vijftien jaar geleden zijn Máxima en Willem-Alexander de ouders geworden van drie dochters. Op 7 december 2003 werd prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria geboren. Twee jaar later, op 26 juni 2005 volgde dochter Alexia Juliana Marcela Laurentien. Ariane Wilhelmina Máxima Ines, de jongste dochter van het koninklijk paar werd geboren op 10 april 2007.

Naast ouders, werd het stel ook staatshoofd nadat, nu prinses, Beatrix op 30 april afstand deed van de troon. Na 33 jaar koningschap bood Beatrix ruimte aan haar zoon en zijn echtgenote.

Hoe het stel hun vijftienjarige huwelijk viert, is niet bekend.