Alles wat je moet weten over het inreisverbod van Trump

Het inreisverbod geldt voor burgers uit zeven islamitische landen.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Voor vluchtelingen geldt zelfs een algeheel verbod van 120 dagen.

Een federale rechter in de staat New York oordeelde vervolgens dat personen die in de VS zijn geland en een geldig visum hebben, moeten worden toegelaten. Het gaat echter wel om een tijdelijk noodverblijf. Gedurende een week mogen mensen die met een geldig visum op Amerikaans grondgebied zijn niet worden vast- of uitgezet.

Trump zegt met dit besluit terroristen buiten de deur te willen houden.

Met het besluit wil de nieuwe president naar eigen zeggen voorkomen dat radicale moslims de VS binnenkomen. Maar de keuze van deze zeven landen lijkt arbitrair, stellen critici: geen enkele terrorist die de afgelopen tientallen jaren in de VS toesloeg, kwam uit een een van deze landen.

Landen waar dit wel voor geldt, zoals Saudi-Arabië, Libanon of Egypte, staan niet op de lijst. Critici merken op dat bedrijven van Trump in deze landen zaken doen. Dit geldt niet voor de zeven landen op de lijst. Trump zelf stelt dat het decreet niet tegen moslims in het algemeen is gericht.

Critici stellen dat de 'ban' juist Islamitische Staat in de kaart speelt. Met dit standpunt bevestigt de VS haar reputatie als land dat zich niet tegen terroristen, maar tegen de islam keert.

Het decreet druist mogelijk in tegen de grondwet.

Volgens BBC legde de VS in een ver verleden ook een inreisverbod op aan inwoners uit bepaalde gebieden. Maar in 1965 werd de Immigration and Nationality Act aangenomen door het congres. Deze wet stelt dat niemand die een visum aanvraagt op basis van "ras, sekse, nationaliteit, geboorteplaats of woonplaats" mag worden afgewezen.

Het verbieden van het toelaten van Syriërs omdat ze Syriërs zijn, kan dus bij de rechtbank worden aangevochten. Aanhangers van Trump stellen echter dat na de aanslagen op 11 september het beschermen van de nationale veiligheid hoog op de agenda staat, en hardere maatregelen zou rechtvaardigen. Dit zou weer in overeenstemming zijn met een wet uit 1952, die het toestaat burgers van landen die "schadelijk" zijn voor de VS te weigeren.

President Carter schoof de wet uit 1965 ook opzij toen in 1980 Amerikanen werden gegijzeld in de ambassade in Teheran.

De maatregel heeft tot grote onduidelijkheid geleid.

Op veel luchthavens ontstond vanaf vrijdag verwarring bij medewerkers van de immigratiedienst. Velen van hen waren niet van tevoren op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel. Bovendien ontstond er veel onduidelijkheid over de interpretatie van bepaalde regels. Het was lange tijd niet helder of bezitters van een 'green card’, een permanente verblijfsvergunning voor de VS, onder de regeling vielen of niet.

Ook was niet duidelijk wat de regeling was voor mensen die onder de groep vallen en die in het vliegtuig zaten toen Trump zijn decreet ondertekende. Velen van hen werden aangehouden bij aankomst.

Op veel vliegvelden over de hele wereld mochten moslims uit de zeven landen opeens niet meer instappen.

KLM weigerde zowel zaterdag als zondag op Schiphol reizigers die de VS als bestemming hadden. Zaterdag ging het om zeven reizigers; zondag wilde de KLM niet zeggen om hoeveel mensen het ging.

Dat soort taferelen deden zich op veel luchthavens voor. Airbnb biedt iedereen die door het inreisverbod dat president Trump van de Verenigde Staten vrijdag instelde het land niet in komt gratis overnachtingen.

Het decreet heeft tot grote woede en kritiek geleid.

De nieuwe maatregel heeft in talloze grote steden tot grote protesten tegen Trump geleid. Bij vliegvelden in onder meer New York, Los Angeles, Chicago, Seattle, San Francisco en Boston stonden vele honderden mensen te protesteren. Veel Democratische politici spraken schande van de 'on-Amerikaanse’ maatregel. Volgens veel critici schendt Trump met zijn decreet diverse mensen- en vluchtelingenverdragen.

De Republikeinen hielden zich opvallend stil in de chaos rond het nieuwe decreet. Pas zondagavond (Nederlandse tijd) namen Republikeinse senatoren John McCain en Lindsey Graham in een verklaring stelling tegen Trump. Zij noemen de maatregel "een zelf toegebrachte wond in de strijd tegen terrorisme".

Ook procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben zondag geprotesteerd tegen het decreet van Trump. Tot de ondertekenaars behoren de procureurs van belangrijke staten als Californië, New York en Pennsylvania.

Veel prominente zakenlieden spraken zich uit tegen het decreet.

Apple-topman Tim Cook sprak zich in een interne mail ook afkeurend uit over Trumps decreet. "Apple zou niet bestaan zonder immigratie,", schrijft Cook, "laat staan floreren en innoveren zoals we al jaren doen. Dit is geen beleidsmaatregel die wij steunen." Steve Jobs, medeoprichter van Apple, was de zoon van een Syrische immigrant.

Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk, geboren Zuid-Afrikaan, liet ook van zich horen op Twitter.

Reed Hastings, CEO van Netflix, liet weten het decreet "on-Amerikaans" te vinden en Google zei in een verklaring bezorgd te zijn over de impact van het decreet op het vermogen van het bedrijf om buitenlandse werknemers naar de VS te halen. De oprichter en CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, liet vrijdag al weten zich grote zorgen te maken over Trumps decreet.

Het is onduidelijk of er ook Nederlanders door het nieuwe inreisverbod worden getroffen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zondag weten dat een tweede nationaliteit sinds 2014 niet meer wordt geregistreerd. Als iemand die geboren is in een ander land is genaturaliseerd tot Nederlander, is dat de enige afkomst die in zijn of haar paspoort staat. Wanneer Nederlanders echter voor een reis naar de VS een visum of een ESTA-formulier moeten aanvragen, wordt de vraag over de tweede nationaliteit wel gesteld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt zondagavond dat zich nog geen Nederlanders hebben gemeld die problemen hebben ondervonden. Voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit die zich in de VS bevinden, lijkt de maatregelen geen effect te hebben.

Nederland en Duitsland hebben opheldering gevraagd over de nieuwe regel.

Nederland en Duitsland laten hun ambassades in Washington onderzoek doen. Ze hebben daartoe bij hun Amerikaanse gesprekspartners aangedrongen op uitleg en verduidelijking.

In de verklaring zeggen de ministers dat beide landen zich met veel inzet inzetten in de strijd tegen het terrorisme. "In Europa is het niet ons beleid om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden."

Het Witte Huis zelf stelt dat alles op rolletjes loopt.

Een woordvoerder van het Witte Huis liet zaterdag in een verklaring weten dat "grote chaos" door het nieuwe decreet is uitgebleven. Vice-president Mike Pence, die zich eind 2015 nog fel had uitgesproken tegen een ban op moslims, gaf de afgelopen twee dagen geen commentaar.

President Trump lijkt niet onder de indruk van alle woede en kritiek. Hij organiseerde volgens Amerikaanse media zondag in de bioscoop van het Witte Huis een vertoning van de animatiefilm Finding Dory.