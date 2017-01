Van der Steur wacht weer loodzwaar debat, Vitesse-Feyenoord in KNVB-beker

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Van der Steur vecht weer voor politieke leven

Voor minister van Justitie Ard van der Steur is het wederom erop of eronder. Na wederom onthulling rond de deal die Fred Teeven ooit sloot met een topcrimineel ruikt de oppositie wederom bloed.

Nieuw in de zaak is dat Nieuwsuur-journalist Bas Haan in zijn boek een e-mail onthult waaruit blijkt dat Van der Steur zou meewerken aan het achterhouden van concrete bedragen uit de zogeheten Teeven-deal.

Nieuwe president keert terug naar Gambia

De nieuwe president van Gambia, Adama Barrow, keer terug naar zijn thuisland. Hij verbleef in Senegal omdat onrust ontstond in Gambia toen de weggestemde president, Yahyah Jammeh, besloot niet te vertrekken. Onder internationale druk vertrok Jammeh uiteindelijk toch, naar Equatoriaal-Guinea. Een groot deel van de schatkist nam hij met zich mee.

Vitesse-Feyenoord in kwartfinale KNVB-beker

De koploper in de eredivisie wacht een stevige confrontatie in de kwartfinale van de KNVB-beker. In de Gelredome wacht Vitesse. De Rotterdammers verschijnen gemankeerd aan de start. Naast Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi mist Feyenoord mogelijk ook Jens Toornstra wegens ziekte.

Van der Bellen president van Oostenrijk

Alexander van der Bellen is vanaf donderdag president van Oostenrijk. In december versloeg hij de rechts-populistische tegenstrever Norbert Hofer van de Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ). Hoewel het presidentschap vooral ceremoniële betekenis heeft, werd er in 2016 vanuit andere Europese landen met interesse gekeken naar de stembusgang, omdat die een graadmeter is voor de politieke koers die de Oostenrijkers willen.

Eerste experiment basisinkomen?

Terneuzen gaat mogelijk als eerste Nederlandse gemeente experimenteren met een basisinkomen. Twintig Terneuzenaars die nu nog in de bijstand zitten, krijgen dan twee jaar lang een gegarandeerd inkomen van 993 euro in de maand, maar dan zonder sollicitatieplicht, tegenprestaties of andere voorwaarden van de bijstand. Donderdagavond beslist de gemeenteraad over het plan.

En verder:

- Donald Trump geeft in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst een 1 op 1 tv-interview sinds zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten. De verwachting was dat rechtse media als Fox News de eerste gegadigde zou zijn, maar verrassend genoeg heeft zender ABC de eer. Woensdagavond gaf ABC vast een teaser.

- De Ster Gouden Loeki 2016 wordt uitgereikt. De uiteindelijke winnaar van de leukste commercial wordt voor de helft bepaald door het publiekspanel en voor de andere helft door het Nederlands publiek.

Weer en verkeer

In het hele land schijnt de zon volop en de middagtemperatuur ligt rond de 2 graden. De zuidoostenwind is matig.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg