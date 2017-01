Uitspraak Q-koortszaak tegen Staat, verdachte kinderporno voor rechter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak tegen Staat over uitbraak Q-koorts

Woensdag wordt uitspraak gedaan in de zaak die bijna driehonderd Q-koortspatiënten hebben aangespannen tegen de Staat. Ze vinden dat de Staat niet genoeg heeft gedaan om te voorkomen dat de ziekte toesloeg onder duizenden patiënten. Sinds de uitbraak in 2007 zijn zeker 75 mensen aan de ziekte overleden; anderen kampen nog steeds met de gevolgen. De Staat zegt dat de omvang en ernst van de epidemie in 2007 niet te voorzien was en dat er adequaat is gehandeld toen bleek dat de infectie grote vormen aannam.

Amanda Todd-verdachte voor rechter vanwege deelname wereldwijd kinderpornonetwerk

De Amsterdamse rechtbank gaat verder met de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 38-jarige Aydin C. die deel heeft uitgemaakt van een wereldwijd kinderpornonetwerk. Vanaf 25 januari staat C., ook verdachte in de zaak Amanda Todd, terecht voor een groot aantal zedendelicten en oplichting van homoseksuele mannen. Onder de 39 slachtoffers van deze feiten zijn 34 destijds minderjarige meisjes en vijf meerderjarige mannen. De verwachting is dat er een forse gevangenisstraf wordt geëist door het OM. Aydin C. zal ook in Canada worden vervolgd voor soortgelijke zedenmisdrijven, gepleegd tegen de toen 15-jarige Canadese Amanda Todd. De autoriteiten aldaar hebben om die reden om zijn uitlevering gevraagd. Deze feiten staan los van het Nederlandse strafproces.

Twee duels in kwartfinale KNVB-beker

In de kwartfinale van de KNVB-beker staan twee duels op het programma. Cambuur, dat in de vorige ronde Ajax uitschakelde, staat tegenover FC Utrecht, de verliezend finalist van vorig seizoen. (18.30 uur). Met AZ en Heerenveen staan de nummers 5 en 4 van de Eredivisie later op de avond (20.45 uur) tegenover elkaar.

En verder:

- Mexicaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën brengen woensdag en donderdag een bezoek aan Washington om zaken te bespreken zoals veiligheid, handel en migratie. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto brengt 31 januari een bezoek aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

Het weer:

Woensdag overdag gaat de zon vanuit het zuidoosten geleidelijk doorbreken. In het westen en noorden klaart het pas tegen de avond op. Het wordt 1 tot 3 graden. De wind waait zwak of matig, 1 tot 3 Bft, uit zuidoostelijke richting.

