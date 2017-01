Overzicht: deze beslissingen heeft Trump tot nu toe genomen

Actie tegen abortus in buitenland

Trump heeft zijn handtekening gezet onder een decreet waarmee de geldkraan wordt dichtgedraait voor internationale hulporganisaties die vrouwen begeleiden bij hun abortus in het buitenland.

Ngo's krijgen vanaf nu pas subsidies als ze geen abortus uitvoeren in het buitenland en de ingreep ook niet promoten. Hoewel Trump vooralsnog geen algeheel abortusverbod nastreeft, wil de Amerikaanse president volgens perschef Sean Spicer "opkomen voor alle Amerikanen, ook voor de ongeborenen."

Eerste stap richting terugdraaien Obamacare

Direct na zijn inauguratie ondertekende Trump een maatregel die een van zijn grote verkiezingsbeloftes ondersteunt: het opheffen van Obamacare, het zorgverzekeringsstelsel van zijn voorganger.

De president besliste dat departementen en agentschappen het financiële gewicht van Obamacare moeten verlichten. Overheidsinstellingen kunnen met het decreet van Trump besluiten delen van de wet niet toe te passen, als ze toepassing te duur achten voor verzekeraars, farmaceutische bedrijven, artsen, patiënten of staten.

Trump wil Obamacare snel terugdraaien, maar het congres heeft nog geen vervangend systeem naar voren geschoven.

Terugtrekken uit TPP

Ook heeft Trump binnen drie dagen al een streep gezet door een belangrijk handelsverdrag: het Trans-Pacific Partnership. TPP, een verdrag dat op initiatief van Obama na zeven jaar onderhandelen tot stand kwam, zou een grote vrijhandelszone creëren tussen de VS en veel andere landen, zoals Australië, Mexico en Japan.

TPP was nog niet geratificeerd door het congres. Trump, die alle handelsakkoorden opnieuw onder de loep wil nemen, heeft er nu voor gezorgd dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit TPP.

Bevriezing werving overheidspersoneel

Trump zette het werven van overheidspersoneel tijdelijk stil. Hij wil, zoals aangekondigd tijdens zijn campagne, het aantal werknemers bij de overheid op natuurlijke wijze verminderen.

Een belangrijk speerpunt is het aanpakken van de corruptie. In de VS klonk veel kritiek op de maatregel van Trump, omdat bevriezing een averechts effect zou hebben en niet kostenbesparend is, zoals Trump claimt. Overigens geldt de bevriezing niet voor het Amerikaanse leger.

Belastingverlaging bedrijven

Trumps beloftes om de belastingen te verlagen, lijken in zijn eerste dagen vooral gericht op ondernemers. De president plande maandag een bijeenkomst met CEO's van twaalf grote Amerikaanse bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst stelde Trump dat bedrijven die in de VS blijven of naar het land toekomen belastingvoordelen krijgen. Bedrijven die hun productie weghalen krijgen met importtarieven te maken. "We gaan de belastingen ook drastisch verlagen voor de middenklasse", zei Trump na die bijeenkomst.

Benoeming Rex Tillerson en Mike Pompeo

De Senaat stemde dinsdag in met twee nu al controversiële benoemingen. Republikein Mike Pompeo, die gevoelige uitspraken heeft gedaan over de Amerikaanse verhoortechnieken na 9/11, is benoemd tot directeur van de CIA.

En ook Rex Tillerson werd benoemd, als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson staat sinds 2006 aan het hoofd van Exxon Mobil. In die functie onderhield Tillerson nauwe banden met het Kremlin.