Britse hooggerechtshof oordeelt over Brexit, jaarcijfers Philips

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Britse hooggerechtshof oordeelt over toestemming Brexit

Het Britse hooggerechtshof oordeelt of Britse regering het parlement om toestemming moet vragen voor de start van de Brexit. In november oordeelde de Hoge Raad al over de zogeheten artikel 50-procedure. Artikel 50 uit het verdrag van Lissabon is de enige manier waarop een lidstaat zijn lidmaatschap van de Europese Unie kan beëindigen.

Begrafenis Duitse oud-president Roman Herzog

De 82-jarige voormalige Duitse Bondspresident Roman Herzog wordt begraven. Herzog was oud- lid van de christendemocratische CDU en overleed op 10 januari. Hij was van 1994 tot 1999 president van de Bondsrepubliek. Daarvoor was hij minister van Onderwijs en Wetenschappen van Duitsland en minister voor Binnenlandse Zaken in de deelstaat Baden-Württemberg. Ook was hij president van het grondwettelijke hof.

Philips publiceert jaarcijfers

Philips maakt cijfers over het vierde kwartaal van 2016 en het hele jaar bekend. Het in gezondheidszorgtechnologie gespecialiseerde concern wist in het derde kwartaal van vorig jaar een vijfde meer winst te boeken dan een jaar eerder, terwijl de omzet licht steeg naar 5,9 miljard euro. Topman Frans van Houten zei daarbij te verwachten dat de resultaten in de laatste drie maanden van het jaar verder zouden verbeteren.

En verder:

- Dinsdagavond is het eerste duel in de kwartfinale van de KNVB-beker: FC Volendam-Sparta. Volendam is samen met SC Cambuur de enige club uit de Jupiler League die nog actief is in het bekertoernooi. Sparta was eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV.

Het weer:

Morgenochtend wordt het overal weer droog en met name 's middags breekt her en der de zon even door. Bij weinig wind wordt het morgen 1 tot 5 graden. Vanaf woensdag keert het zonnige weer terug. 's Nachts blijft het licht tot matig vriezen, 's middags is het 1 tot 5 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg