Volkert van der Graaf meerdere malen voor rechter om voorwaarden vrijlating

Van der Graaf is schuldig aan de moord op Pim Fortuyn in 2002. Op 6 mei werd de politicus doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Van der Graaf kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen tweederde van zijn straf van achttien jaar cel uitgezeten en werd vrijgelaten met een aantal bijzondere voorwaarden, zoals een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij en toezicht door de reclassering.

In juli 2014 stapt Van der Graaf voor het eerst naar de rechter. Hij wil af van alle voorwaarden die zijn gekoppeld aan zijn vervroegde vrijlating. Daarom spant hij een kort geding aan tegen de staat. Hij krijgt gedeeltelijk gelijk en het gebiedsverbod en het elektronisch toezicht worden ingetrokken. Ook in hoger beroep blijft de beslissing overeind.

Foto

In juni 2014 duikt er een foto op van Van de Graaf in De Telegraaf. Een van de voorwaarden die hem is opgelegd is een mediaverbod waardoor hij niet actief contact mag leggen met de pers.Uit geheime opnamen van het programma Brandpunt Reporter blijkt dat de foto's in scène zijn gezet. Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen overtreding is geweest omdat zij op de hoogte waren van de foto's.

Het wordt een pijnlijke kwestie voor minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij erkent samen met het OM fouten te hebben gemaakt in de informatievoorziening naar de Kamer in de kwestie rond de foto. Het OM werd niet een dag voor de publicatie op de hoogte gesteld, maar voerde al maanden intensief overleg over het naar buiten brengen van het beeld.

Psychische behandeling

In februari 2016 weet Van der Graaf af te dwingen dat hij niet langer verplicht psychisch behandeld hoeft te worden. Zijn psychiater had duidelijk gemaakt dat Volkert geen psychisch probleem heeft en dat die begeleiding geen noodzaak is. Het OM gaat in hoger beroep omdat een verplichte begeleiding volgens hen wel nodig is om de kans op herhaling goed te kunnen inschatten. Het gerechtshof stelt Van der Graaf in het gelijk.

Reclassering

In maart 2016 stapt Van der Graaf wederom naar de rechter. Hij wil zich niet meer elke drie maanden melden bij de reclassering. Hij verliest deze zaak. De rechter beslist tegelijkertijd dat hij bij zijn verplichte gesprekken met de reclassering informatie aan die dienst moet blijven verstrekken en antwoord moet geven op vragen die aan hem worden gesteld. Ook in hoger beroep blijft dit oordeel staan.

Deze conclusie leidt tot de rechtszaak in januari. Het OM verwijt Van der Graaf zich niet constructief op te stellen in de gesprekken met de reclassering. De officier van justitie eist dat Van der Graaf voor een jaar de cel ingaat voor het schenden van de voorwaarden van zijn tijdelijke invrijheidstelling.