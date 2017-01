Overzicht: De vredesbesprekingen over Syrië in Astana

Vertegenwoordigers van de oppositie en Assad zullen echter niet direct met elkaar spreken.

Eind vorig jaar liepen vredesbesprekingen onder leiding van de Verenigde Naties (VN) in Genève vast. De VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, zegt die gesprekken in Zwitserland in februari te willen hervatten.

Rusland heeft aangegeven dat de onderhandelingen in Astana gezien moeten worden als aanvulling op de onderhandelingen onder leiding van de VN.

De partijen

Voor het eerst sinds de VN-onderhandelingen wordt op hoog niveau en met veel partijen gepraat over een oplossing voor de burgeroorlog.

De Verenigde Staten sturen alleen hun ambassadeur in Kazachstan als waarnemer naar de gesprekken. Rusland riep de VS op met een officiële delegatie deel te nemen aan de onderhandelingen.

Die uitnodiging stuitte Iran tegen de borst. Dat land wil aartsvijand Amerika het liefst volledig uitsluiten van de onderhandelingen. Amerika stuurt uiteindelijk alleen een waarnemer vanwege de recente machtswisseling in het land.

Staakt-het-vuren

Het Vrije Syrische Leger (FSA) zegt in Astana alleen het door Rusland en Turkije bemiddelde staakt-het-vuren en het verstrekken van humanitaire hulp te willen bespreken. Volgens de rebellenkoepel wordt het fragiele bestand vooral geschonden door milities die worden gesteund door Iran.

Het uiteindelijke doel van de rebellen is het regime van president Assad te beëindigen door middel van een transitieproces onder toezicht van de VN. Turkije oefende grote druk uit op het FSA om de vredesgesprekken in Astana bij te wonen. Sommige rebellenbewegingen beschuldigen de koepel van verraad.

De Syrische regering zei voorafgaand aan de bijeenkomst in Astana de aanwezige rebellen te beschouwen als "vanuit het buitenland gesteunde terroristen", maar bereid te zijn tot onderhandelingen met groepen die de wapens inleveren.

Turkije

Turkije is altijd fel tegenstander van Assad geweest, maar volgens vice-premier Mehmet Sismek kan Turkije het standpunt dat Assad sowieso moet vertrekken, niet langer vasthouden. Turkije wil wel dat Assad op termijn alsnog het veld ruimt. Dat zou volgens Turkije de enige optie zijn voor duurzame vrede in de regio.

Rusland

Rusland zocht juist steeds toenadering tot het regime van president Assad. De Russen willen het liefst het bevriende regime in het zadel houden. Rusland voerde onder andere luchtaanvallen uit in Syrië, ter ondersteuning van Assads troepen.

Met de interventie in Syrië staan de Russen tegenover de Amerikanen, die juist de rebellen in Syrië steunen. Begin januari kondigde Rusland aan de missies in het land te gaan afschalen.