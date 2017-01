Vredesbesprekingen Syrië in Kazachstan, Zitting Volkert van der Graaf

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vredesgesprekken Syrië in Kazachstan

In de Kazachstaanse hoofdstad Astana praten vertegenwoordigers van de Syrische regering, de Syrische oppositie, Rusland, Turkije en Iran over een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië. Amerika stuurt de ambassadeur in Kazachstan als waarnemer. De VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, heeft aangekondigd dat hij begin februari weer vredesbesprekingen wil houden in Genève.

Zitting in zaak-Volkert van der Graaf

De moordenaar van Pim Fortuyn moet voor de rechtbank verschijnen omdat justitie hem weer wil laten opsluiten. Volgens het OM houdt Van der Graaf zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating. Eerder werd de zaak aangehouden omdat Van der Graaf niet op de zitting verscheen. Volgens zijn advocaat kon hij de rechtbank niet bereiken vanwege de stroomstoring en de problemen op het spoor die daardoor ontstonden.

Scheepvaart op de Maas hervat

Rijkswaterstaat verwacht dat in de ochtend de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave kan worden hervat. Het werk aan de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave ligt op schema, zodat het waterpeil geleidelijk kan stijgen en maandagmorgen een peil kan bereiken van zo'n +7,00m NAP.

Gesprekken Cyprus gaan verder

Griekenland en Turkije hervatten de onderhandelingen over een oplossing voor de situatie in Cyprus. Het eiland is sinds 1974 verdeeld in een Grieks en een Turks deel. Begin januari kwamen de landen na een week van onderhandelingen niet tot een overeenkomst. Beide landen zeggen tegen elkaar dat ze het eiland moeten verlaten.

En verder:

- Houdt Samsung een persconferentie om conclusies te delen van het onderzoek naar de problemen met de Galaxy Note 7.

- Maakt McDonald's bekend hoe het bedrijf het heeft gedaan in het vierde kwartaal van 2016. In oktober bleek al dat het ontbijtje dat in de VS de hele dag verkrijgbaar is, nog altijd veel omzet oplevert. Toch vielen de totale opbrengsten van McDonald's wel 3 procent lager uit. Dit lag onder meer aan tegenvallende verkopen in China.

Het weer:

Eerst is er wat mist, meldt het KNMI, maar die mist lost 's ochtends op. In het noordwesten en noorden kunnen 's middags wat lichte buien ontstaan, die lokaal voor gladheid kunnen zorgen. Het wordt ongeveer 2 graden in het zuidoosten, en 6 graden aan zee.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg