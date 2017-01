Voorverkiezingen Franse Socialistische Partij, vier wedstrijden in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voorverkiezingen Franse Socialistische Partij

De Franse Socialistische Partij houdt de eerste ronde van de voorverkiezingen. De partij van de zittende president Hollande schrijft een voorverkiezing uit waarin partijleden het tegen de ongekend impopulaire president kunnen opnemen. Het is voor het eerst in de naoorlogs Frankrijk dat een zittende president niet automatisch wordt aangewezen als kandidaat voor de verkiezingen die in april plaatsvinden. De tweede ronde is op 29 januari.

Vier wedstrijden in Eredivisie

In de achtervolging op koploper Feyenoord staan er voor Ajax en PSV pittige duels op het programma. De Amsterdammers staan tegenover FC Utrecht, waar het thuisduel met Ajax als wedstrijd van het jaar geldt. PSV sluit de negentiende speelronde af met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, de nummer vier van de ranglijst.

Vervolg vergadering OPEC

Een commissie van OPEC- en niet-OPEC-landen vergadert zondag verder in Wenen. De commissie ziet toe op de naleving van het onlangs gesloten akkoord over de verlaging van de olieproductie. De OPEC-landen hebben toen afgesproken hun dagproductie met 1,2 miljoen vaten olie te verlagen. Olieproducenten buiten de OPEC hebben vervolgens beloofd dagelijks samen 558.000 vaten olie minder op te pompen.

En verder:

- Komen de ministers van Landbouw van de G20 bij elkaar.

- Wordt in Utrecht een nieuw stadspark geopend op een oud stuk spoorweg.

Het weer:

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het opnieuw enkele graden vriezen. Landinwaarts kan de temperatuur dalen tot -8. Zondag is het op de meeste plaatsen eerst nog mistig, later breekt de zon door. In mistgebieden blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt, elders wordt het ongeveer 4 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg