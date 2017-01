Protesten tegen presidentschap Trump, recordpoging klokluiden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Gebedsdienst Trump, protesten tegen presidentschap

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vice-president Pence wonen in de Kathedraal van Washington een gebedsdienst bij ter ere van hun inauguratie. Met de dienst wordt het officiële gedeelte van de ceremonie afgerond.

Tegelijkertijd begint in Washington de 'Women’s March’, een enorm protest tegen Trump en zijn presidentschap. De demonstratie is ook bedoeld als een solidariteitsverklaring met vrouwen, immigranten, moslims, LHBTQ en Indianen. Al deze groepen zijn bang dat de regering Trump hun rechten zal inperken.





Recordpoging klokluiden van kerken

Nederlandse kerken gaan een recordpoging klokluiden doen. Meer dan honderd kerken luiden aan het begin van de middag tegelijkertijd de klok. De actie gaat volgens het Nederlands Dagblad uit van de kerkelijke fondswerfcampagne Kerkbalans. De organisatie wil met het ludieke initiatief aandacht vestigen op de Nederlandse kerken, die al jaren worstelen met teruglopende inkomsten. Dit komt door de ontkerkelijking en de vergrijzing van de samenleving.

Vergadering OPEC en niet-OPEC-leden

Een commissie van OPEC- en niet-OPEC-landen komt in Wenen bijeen. De commissie ziet toe op de naleving van het onlangs gesloten akkoord over de verlaging van de olieproductie. De OPEC-landen hebben toen afgesproken hun dagproductie met 1,2 miljoen vaten olie te verlagen. Olieproducenten buiten de OPEC hebben vervolgens beloofd dagelijks samen 558.000 vaten olie minder op te pompen.

Vier duels in Eredivisie

Vier duels in de negentiende speelronde van de Eredivisie. Koploper Feyenoord speelt thuis tegen de nummer 12 Willem II. Feyenoord won de laatste vier duels op rij in de Eredivisie, terwijl de Tilburgers in de laatste vier dueal driemaal niet tot scoren kwam.





Aftrad snijtulpenseizoen

Op de Dam in Amsterdam leggen tulpenkwekers als aftrap van het nieuwe snijtulpenseizoen een gigantische pluktuin aan met zo’n 200.000 tulpen in verschillende kleuren. Vanaf 13.00 uur mag iedereen gratis een bosje tulpen plukken . Naar verwachting is de Dam rond 16.30 uur helemaal ‘leeggeplukt’.

Het weer

Zaterdag zien we in het noorden de meeste wolken en schijnt vooral in het zuiden de zon geregeld. In de middag dooit het 1 tot 4 graden. In de nacht naar zondag is het in het hele land vrij helder. Het gaat 4 tot 9 graden vriezen. Zondag is het vrij zonnig en droog met wederom in de middag lichte dooi.

