Inauguratie Donald Trump als president VS, prijzen van koopwoningen in december

Inauguratie Donald Trump

De termijn van president Obama loopt officieel af. Vrijdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) zal Donald Trump het stokje van Obama overnemen en wordt hij geïnaugureerd als de 45e president van de Verenigde Staten. De inauguratie zal traditiegetrouw plaatsvinden voor het Capitool in Washington en gaat gepaard met een grote parade. In de Amerikaanse stad worden honderdduizenden mensen verwacht. De inauguratie is in de laatste dagen uitvoerig geoefend, met in het bijzonder de strenge veiligheidsmaatregelen.

'Neparts' Fred B. voor de rechter

De Huissense 'neparts' Fred B. heeft tussen 2009 en 2013 onder andere vrouwen die niet ziek waren behandeld tegen kanker en hen medicijnen gegeven, terwijl hij geen medische achtergrond had. De rechtbank bestrafte hem daarvoor met drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Fred B. heeft hoger beroep aangetekend.

Prijzen koopwoningen december

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt weer met cijfers over de prijzen van bestaande koopwoningen. Voor de maand november tekende het statistiekbureau al een prijsstijging van 6 procent op. Die toename op jaarbasis was even groot als de stijging in augustus. Dat was de hoogste stijging in veertien jaar tijd.

Vervolg hoger beroep ex-topman Rochdale

Het hoger beroep tegen ex-topman van Rochdale Möllenkamp gaat verder. De rechtbank veroordeelde hem eind 2015 tot 2,5 jaar celstraf voor verduistering, oplichting, belastingfraude en witwassen. Hij liet zich volgens de rechtbank omkopen door smeergeld aan te nemen en maakte daarbij misbruik van de afhankelijke positie van leveranciers. Möllenkamp zei woensdag nooit steekpenningen te hebben aangenomen.

En verder:

- Komt het CBS met cijfers over gemengde huwelijken in 2016.

- Brengt koningin Máxima een bezoek aan het World Economic Forum in Davos.

- Zijn er wereldwijd diverse protestacties tegen het presidentschap van Donald Trump.

Weer en verkeer:

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het landinwaarts vier tot zes graden vriezen. In het noorden wordt het vannacht door neerslag lokaal glad. Vrijdag is het 's ochtends in het noorden eerst nog bewolkt, in de rest van het land zijn er opklaringen. Later op de middag neemt de bewolking in het midden en zuiden toe. Het wordt ongeveer 3 tot 5 graden, in het zuiden liggen de temperaturen rond het vriespunt.

