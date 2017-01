Laatste dag Obama in Witte Huis, zaak Laura Hansen gaat verder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste dag Obama in Witte Huis

Donderdag is de laatste volledige dag van Barack Obama als president van de Verenigde Staten in het Witte Huis. Vrijdag is de inauguratie van zijn opvolger Donald Trump. Obama gaf woensdagavond zijn laatste persconferentie, waarin hij zei nog niet exact te weten wat te gaan doen na vrijdag. Wel wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en misschien iets gaan schrijven. Obama verlaat het Witte Huis met een 'approval rating' van 60 procent, volgens een peiling van onder meer CNN en The Washington Post. Alleen Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt en Bill Clinton konden betere cijfers overleggen.

Pro-formazitting Laura Hansen

Donderdag is de tweede pro-formazitting in de zaak tegen Laura Hansen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar onder meer van deelname aan een terroristische organisatie en het bevorderen dan wel voorbereiden van het plegen van terroristische misdrijven. Zij blijft voorlopig in hechtenis. Tijdens de laatste zitting legde de rechter Hansen een persoonlijkheidsonderzoek op in het Pieter Baan Centrum.

Rechtbank gaat verder met moordzaak Koen Everink

Donderdag is er opnieuw een regiezitting in de zaak over de moord op Koen Everink. Tijdens de laatste zitting zei het Openbaar Ministerie nieuw bewijs te hebben tegen Mark de J.,die ervan wordt verdacht de zakenman te hebben doodgestoken, ontkent Everink ook met maar een vinger te hebben aangeraakt.

Ahold Delhaize maakt voorlopige jaarcijfers bekend

Ahold Delhaize maak zijn voorlopige jaarcijfers en de resultaten over het vierde kwartaal van 2016 bekend. Het supermarktconcern zag in het derde kwartaal van vorig jaar de omzet met 2,6 procent groeien, zo bleek afgelopen november uit de eerste gezamenlijke kwartaalcijfers van het Nederlands-Belgische fusiebedrijf. Vooral in Nederland werden de verkopen verder opgevoerd dankzij sterke groei bij Albert Heijn en online.

Waxinelichthoudergooier voor negen zaken voor het hof

Erwin L., die bekendstaat als de waxinelichthoudergooier, moet donderdag voor negen feiten voor het hofverschijnen. Het gaat onder meer om mishandeling van zijn vader, smaad enstalking van een wildvreemde vrouw, mishandeling van een agent en aldoor 112 bellen. Voor alle zaken is hij veroordeeld tot geldboetes of kortegevangenisstraffen. Ook mag hij geen contact meer hebben met zijn vader, zijn broer of de vrouw die hij stalkte.

En verder:

- Leden van de rapgroep SFB komen donderdag voor een rechter in Suriname. Drie leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) worden verdacht van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje en daarvan een sekstape hebben gemaakt en verspreid.

Weer en verkeer:

Donderdag blijft het vrijwel overal droog. Nu en dan komt de zon tevoorschijn en in de middag dooit het op veel plaatsen licht. Vrijdag en in het weekend verandert niet veel.

