Overzicht: Dit weten we over de zaak van Chelsea Manning

Op 12 juli 2007 voeren Amerikaanse legerhelikopters een aanval uit op tien Iraakse burgers.

De bemanning van twee apaches heeft de opdracht een groep gewapende mannen te lokaliseren die eerder die dag in de buurt van Bagdad een Amerikaans legervoertuig onder vuur namen. Ze lokaliseren een groep van tien Iraakse burgers, onder wie oorlogscorrespondent Namir Noor-Eldeen van persbureau Reuters en diens chauffeur.

De Amerikanen zien de groep aan voor de Iraakse opstandelingen. Ze bevinden zich op min of meer dezelfde locatie en een schaduw van de telelens van Noor-Eldeen wordt aangezien voor een raketgranaat.

De groep wordt meerdere keren onder vuur genomen. Zeven mannen, onder wie Noor-Eldeen, komen om het leven. De chauffeur en twee anderen raken gewond. Een vader en twee kinderen die de gewonden te hulp komen, worden daarna eveneens beschoten, waarbij ook de chauffeur, de vader en twee anderen worden gedood.

Beide kinderen raken ernstig gewond. Bij een derde aanval wordt een mortier afgevuurd op een naastgelegen gebouw, waarbij nog eens zeven mensen omkomen.

Reuters doet een vergeefse poging om de beelden van de aanval in handen te krijgen.

Eén van de apaches legde de aanval vast met een camera en ook de gesprekken tussen de bemanning van de twee helikopters en legerbasis Camp Taji zijn opgenomen.

In 2007 doet het persbureau een beroep op the Freedom of Information Act, waarin de openbaarheid van Amerikaanse overheidsdocumenten is vastgelegd. Het ministerie van Defensie geeft de opnames niet vrij.

Op 5 april 2010 publiceert klokkenluiderssite Wikileaks de video onder de naam Collateral Murder.

Wikileaks-oprichter Julian Assange zegt dat de apache de burgers onder vuur nam voordat vaststond of ze daadwerkelijk gewapend waren, wat de daad volgens hem tot 'moord' maakt. De video verschijnt op YouTube (schokkende beelden) en is na één dag al miljoenen keren bekeken.

Op de video is ook het commentaar van de militairen te horen. "Allright, we got a guy with an RGP, I’m gonna fire," zegt een van de militairen, waarmee hij doelt op de schaduw van de camera van Noor-Eldeen die wordt aangezien voor een granaat. Op de dag van de publicatie bevestigt het Pentagon dat de beelden authentiek zijn.

In mei 2010 wordt soldaat Bradley Manning gearresteerd in Irak.

Bradley Manning, die na een geslachtsverandering in 2010 de naam Chelsea aannam, wordt verdacht van het lekken van twee video's van het Amerikaanse leger en 260.000 documenten aan Wikileaks. Ze werkt in 2010 als data-analist in Irak en heeft toegang toe verschillende militaire databases.

De gelekte documenten behelzen onder meer de correspondentie tussen de Amerikaanse regering en de Amerikaanse ambassades, de zogenoemde 'cablegate', waarin geheime informatie staat.

Manning zou in een chatgesprek met hacker Adrian Lamo hebben gezegd dat zij de data had doorgespeeld aan de site. Lamo gaf Manning daarop hebben aan bij de Amerikaanse autoriteiten omdat ze "de staatsveiligheid in gevaar had gebracht". Assange heeft nooit bevestigd dat Manning de beelden aan hem doorstuurde, maar noemt de klokkenluider "een nationale held".

Manning bekent in 2013 de video te hebben gelekt.

Manning wordt aangeklaagd voor 22 feiten. Op het zwaarste vergrijp 'hulp aan de vijand', staat twintig jaar cel. Die laatste beschuldiging ontkent Manning. Wel verklaart ze voor de militaire rechtbank dat ze een debat op gang wilde brengen over de Amerikaanse buitenlandpolitiek en dat ze vond dat "bepaalde feiten" bij het publiek bekend moesten worden. Daarom downloadde ze de beelden vanaf een beveiligde computer en stuurde ze ze door aan Wikileaks.

De militaire rechtbank veroordeelt Manning tot een celstraf van 35 jaar.

Op 21 augustus 2013 acht de rechter Manning schuldig aan zeventien feiten waaronder spionage, fraude en diefstal. Hulp aan de vijand acht de rechter niet bewezen. Manning raakt haar militaire rang kwijt. Ze zit haar straf uit op een zwaarbeveiligde afdeling in de militaire mannengevangenis in Kansas.

Manning doet twee pogingen tot zelfmoord.

De eerste zelfmoordpoging doet Manning in juli 2016 uit protest tegen de beslissing van de autoriteiten, die weigeren in te stemmen met haar behandeling voor een geslachtverandering. De behandeling wordt alleen gegeven in een civiele gevangenis, maar de autoriteiten weigeren Manning over te plaatsen. Na een hongerstaking en een tweede zelfmoordpoging in november wordt de behandeling toegezegd.

De vrijlating van Manning is omstreden.

In eerdere uitspraken heeft president Obama Manning altijd scherp veroordeeld. In 2011, nog voor dat de soldaat officieel was veroordeeld, zei de president al dat Manning "de wet had overtreden". Ondanks diverse protesten en petities bleef de soldaat de afgelopen jaren vastzitten.

Het Witte Huis heeft nog geen verklaring gegeven over de vervroegde vrijlating van 209 Amerikaanse gevangenen, onder wie Manning. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan veroordeelt de beslissing van Obama scherp en zegt dat Manning "Amerikaanse levens in gevaar heeft gebracht".

Julian Assange zegt mee te werken aan uitlevering aan de VS.

Op voorwaarde dat Manning zou worden vrijgelaten, zei de Wikileaks-oprichter vorig jaar dat hij zich zou laten uitleveren aan de VS. Assange verblijft sinds 2010 op de ambassade van Ecuador in Londen, omdat hij in Zweden wordt aangeklaagd voor aanranding van twee vrouwen. Assange vreest echter dat Zweden hem zal uitleveren aan de VS, hoewel dat land officieel geen aanklacht tegen hem heeft geformuleerd en nooit een uitleveringsverzoek heeft ingediend. Het is niet bekend of Assange daadwerkelijk van plan is om zich te laten uitleveren.

Manning komt waarschijnlijk op 17 mei vrij.

Bij haar veroordeling was berekend dat Chelsea Manning pas in 2045 uit de gevangenis zou komen. Assange en klokkenluider Edward Snowden reageerden op Twitter op de vervroegde vrijlating. Snowden, die in Rusland is ondergedoken, krijgt geen gratie. Rusland liet daarop weten de verblijfsvergunning van de klokkenluider te verlengen.