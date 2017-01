Wat is er aan de hand in Gambia?

Adama Barrow wint de verkiezingen van 1 december.

De laatste presidentsverkiezingen in Gambia zijn op 1 december gewonnen door oppositiekandidaat en voormalig makelaar Adama Barrow. Hij wil de economie op de rails krijgen en heeft beloofd een eind te maken aan schendingen van de mensenrechten in het land.

De huidige president weigert zijn nederlaag te erkennen.

De huidige president Yahya Jammeh erkende aanvankelijk zijn nederlaag, maar bedacht zich later. Jammeh is de tweede president van het islamitische republiek sinds de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1965.

Vlak voor de verkiezingen zei hij nog dat alleen Allah hem de macht uit handen kon nemen. Tegenstanders liet hij volgens mensenrechtengroepen gevangen zetten, martelen of vermoorden.

De bevolking slaat op de vlucht.

Honderden Gambianen zijn op de vlucht geslagen voor de onrust in het land. Vrijwel allemaal zoeken ze bescherming in Senegal, het land dat Gambia in zijn geheel omsluit.

In de Senegalese plaats Diouloulou, dichtbij de grens, hebben zich de afgelopen dagen honderden vluchtelingen gemeld.

Jammeh kondigt de noodtoestand af.

De huidige president Jammeh heeft een paar dagen voor de machtsoverdracht de noodtoestand afgekondigd. Hij probeert de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren.

Met de noodtoestand wil hij naar eigen zeggen voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat.

Andere landen willen ingrijpen.

Nigeria en een aantal andere West-Afrikaanse landen bereiden zich voor op een militaire interventie in het land.

De West-Afrikaanse landen hebben een overleg gehad over hoe Jammeh het beste aangepakt kon worden, zegt een bron uit het Nigeriaanse leger.

"Sommige landen willen troepen sturen, waaronder Nigeria", zegt de bron. Volgens hem zouden de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie het plan steunen.

Reizen naar Gambia wordt afgeraden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Gambia af. De kleurcode bij het reisadvies is gewijzigd van geel (veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Honderden Nederlanders die op vakantie zijn in Gambia worden teruggevlogen naar Nederland.