Eerste marathon op natuurijs, uitspraak over afschieten damherten

Eerste marathon op natuurijs

Als het goed is, wordt in Noordlaren om 10.00 uur de eerste marathon op natuurijs gereden. Eerst starten de dames, en op 11.00 uur de heren. Schaatsbond KNSB hoopte dat de marathon dinsdag al geschaatst kon worden, maar op geen van de ijsbanen bleek het ijs de vereiste dikte van 3 centimeter te hebben.

Uitspraak over afschieten damherten

De Raad van State bepaalt of een vergunning wordt verleend voor het afschieten van damherten in de Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Met de jacht zou het aantal herten worden teruggebracht van 3.800 naar 1.000 herten. In de natuurgebieden leven al een aantal jaar te veel herten en volgens Gedeputeerde Staten is afschieten de enige oplossing. Daar zijn natuurbeschermingsorganisaties het niet mee eens.

Laatste persconferentie Obama

De uittredend president praat woensdag voor de laatste keer met de pers. Vrijdag wordt Donald Trump geïnaugureerd. Barack en Michelle Obama zullen Trump en zijn vrouw Melania voorafgaand aan de ceremonie vrijdag ontvangen voor een kop thee, waarna ze samen in de karavaan naar het Capitool rijden.

Tweede dag World Economic Forum

Wereldleiders en zakenlieden praten in de Zwitserse stad Davos over de problemen in de wereld tijdens het World Economic Forum (WEF). Het overkoepelende thema van het WEF is 'toegankelijk en verantwoord leiderschap'. Namens Nederland nemen onder meer premier Rutte, minister Dijsselbloem en minister Ploumen deel. Ook koningin Máxima is aanwezig.

En verder:

- Dient het hoger beroep in de zaak tegen ex-Rochdale-topman Hubert Möllenkamp. Eerder kreeg hij 2,5 jaar cel opgelegd: de rechtbank achtte bewezen dat Möllenkamp zich liet omkopen. Hij heeft zich volgens de rechter bovendien schuldig gemaakt aan witwassen, oplichting, het doen van valse belastingaangifte, valsheid in geschrifte en meineed.

- Komt er een uitspraak in het hoger beroep tegen de 42-jarige man uit Reek die in 2013 in een delirium zijn vrouw doodstak en zijn zoontje ernstig verwondde. Eerder kreeg hij vier jaar celstraf en tbs opgelegd.

Weer en verkeer:

Na opnieuw een koude nacht met minima van -3 tot -10 graden, neemt de bewolking van het noorden uit toe. In het zuiden moet het verkeer rekening houden met hardnekkige mist. 's Middags is het op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan wat "lichte winterse neerslag", meldt het KNMI. Temperaturen lopen uiteen van 1 tot -2 graden.

