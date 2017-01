Wereldleiders bijeen in Davos, zitting in zaak Volkert van der Graaf

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Wereldleiders bijeen in Davos

Wereldleiders en zakenlieden praten in de Zwitserse stad Davos tot vrijdag over de problemen in de wereld tijdens het World Economic Forum (WEF). Het overkoepelende thema van het WEF is 'toegankelijk en verantwoord leiderschap'.

Op de achtergrond speelt natuurlijk het aankomende presidentschap van Donald Trump, die toevallig op de laatste dag van de vergadering in Washington D.C. zal worden ingezworen. Namens Nederland nemen onder meer premier Rutte, minister Dijsselbloem en minister Ploumen deel. Ook koningin Máxima is aanwezig.

Zitting in zaak Volkert van der Graaf

Het OM wil dat Van der Graaf weer voor een jaar de gevangenis ingaat omdat hij een van de voorwaarden van zijn vrijlating heeft geschonden. Daarom heeft het OM bij de rechtbank Amsterdam een ''vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling'' ingediend. Tijdens de zitting, om 13.30 uur, komt ook aan de orde welke bijzondere voorwaarde Van der Graaf volgens het OM heeft overtreden. Dat was tot dusver onduidelijk.

Britse premier praat over Brexit

In een toespraak zal de Britse premier Theresa May naar verwachting duidelijkheid scheppen over hoe de Brexit in gang zal worden gezet. Dat wordt tijd: er klinkt steeds meer kritiek op May omdat nog weinig bekend is over de Britse strategie. Het gezaghebbende weekblad The Economist noemde de premier vorige week zelfs 'Theresa Maybe', omdat ze vaag blijft over de Brexit-plannen.

Rechter oordeelt over Duitse extreemrechtse partij

Het Constitutioneel Hof in Duitsland oordeelt over het voortbestaan van de extreemrechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Het is niet de eerste keer dat Duitsland de rechts-nationalistische partij probeert te verbieden op grond van grondwetschendingen.

Stemming over voorzitterschap EU-parlement

Via een geheime stemming wordt bepaald wie Martin Schulz opvolgt als voorzitter van het Europees Parlement. Schulz kondigde in november aan niet voor een derde termijn te gaan.

En verder:

- Houden koning Willem-Alexander en koningin Máxima de traditionele Nieuwjaarsontvangst voor 'Nederlandse genodigden'. In het Koninklijk Paleis in Amsterdam ontvangt het koningspaar honderden gasten. Dit jaar zijn specifiek leerkrachten en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd.

Weer:

Na een vrij koude nacht begint de dag met mist, meldt het KNMI. Die mist lost overdag op de meeste plaatsen op en daarna wordt het zonnig. 's Middags ligt de temperatuur rond het vriespunt.

