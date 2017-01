Cijfers over faillissementen in december, zitting schutter Fort Lauderdale

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Cijfers faillissementen december

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoeveel bedrijven het einde van 2016 niet gehaald hebben. Het aantal faillissementen toonde in november nog een flinke piek. Dat kwam vooral door het faillissement van een bedrijf dat uit tientallen onderdelen bestond. Vorige week voorspelde kredietverzekeraar Euler Hermes niet veel goeds voor 2018.

Zitting schutter luchthaven Florida

Rechters in Amerika nemen een besluit over de hechtenis van Esteban Santiago, de man die begin januari het vuurde opende op de luchthaven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. De man, een 26-jarige Irak-veteraan zei in november tegen FBI-agenten dat hij stemmen hoorde en dat hij werd beïnvloed door een Amerikaanse inlichtingendienst. Autoriteiten onderzoeken nu of zijn psyschische problemen van invloed waren op zijn daad, waarbij vijf mensen om het leven kwamen. Aanklagers hebben gevraagd om Santiago voorlopig niet vrij te laten.

Laatste tv-interview Barack Obama

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) zal president Barack Obama zijn laatste tv-interview geven als president van Amerika. Hij zal in het programma 60 minutes een uur lang terugkijken op zijn acht jaar als president.

Pro formazitting liquidatie Van der Burg Eindhoven

Maandag is een eerste proforma-zitting in de zaak van de liquidatie van Tommie van der Burg. De man werd in april 2015 opgewacht en doodgeschoten bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven. In mei 2016 werden een man en een vrouw uit Eindhoven aangehouden. Het vermoeden bestaat dat de man de fatale schoten heeft gelost en dat de vrouw de dader tipte over de komst van het slachtoffer naar het hotel.

En verder:

- Is het Blue Monday, in de volksmond 'de meest sombere dag van het jaar'.

- Wordt de Velsertunnel geopend door minister Schultz.

- Is er overleg tussen internationale vertegenwoordigers over CO2-beprijzing.

Weer:

In de nacht van zondag op maandag kunnen de temperaturen dalen tot tussen de -1 en -8. Vooral in het zuidoosten en in het oosten is er kans op lokaal zeer dichte mist. In de nacht, maar ook 's ochtends kan het lokaal ook glad zijn. Maandag verloopt verder overwegend zonnig, maar in het westen is er kans op bewolking. Overdag blijft de temperatuur in het oosten rond het vriespunt hangen, in het westen wordt het ongeveer 3 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg