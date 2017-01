Vredesconferentie in Parijs, Feyenoord en Ajax in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vredesconferentie Midden-Oosten in Parijs

Zondag komen in Parijs vertegenwoordigers van ongeveer zeventig landen en organisaties bijeen voor een conferentie over het Midden-Oosten. Onder de aanwezigen zal naast de Palestijnse chef-onderhandelaar Saeb Erekat de uitgaande Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn.

Gastheer Frankrijk hoopt met de conferentie het volledig vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te krijgen. Het gevaar is groot dat het geweld anders weer in alle hevigheid oplaait, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde de gesprekken donderdag op voorhand al ''doorgestoken kaart''.

Feyenoord en Ajax in actie

Koploper Feyenoord begint de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen Roda JC, dat voor de winterstop slechts acht doelpunten wist te maken. De Rotterdammers missen Karim El Ahmadi, die de eerste weken van 2017 actief is op de Afrika Cup met Marokko. Ajacied Hakim Ziyech werd niet voor dat toernooi geselecteerd en kan daardoor gewoon met zijn ploeg aantreden tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers beginnen de achttiende speelronde met een achterstand van vijf punten op de Rotterdamse rivaal.

En verder:

- De Palestijnse politieke bewegingen Hamas en Fatah komen zondag bijeen voor een driedaags overleg in Moskou om onderlinge problemen op te lossen.



- Wordt het Nieuwjaarsdiner voor daklozen in georganiseerd in Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan zal de daklozen verwelkomen.

Weer:

Zondag is er eerst wat zon, ook kan nog een winterse bui voorkomen. In de middag raakt het bewolkt, later valt in het zuidwesten wat regen of natte sneeuw. Het wordt 3 of 4 graden.

