PSV in actie in Eredivisie, Uitreiking Popprijs

PSV start tweede seizoenshelft

PSV begint om 19.45 uur aan de tweede seizoenshelft van de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Eindhovenaren moeten in de laatste zeventien duels van de competitie een voorsprong van tien punten goedmaken op koploper Feyenoord. Ook op het programma staan sc Heerenveen-ADO Den Haag, Heracles Almelo-FC Groningen en Sparta Rotterdam-FC Utrecht.

In het buitenland kan Luciano Narsingh door een lichte kuitblessure nog niet zijn debuut maken voor Swansea City in het thuisduel met Arsenal. De Afrika Cup gaat om 17.00 uur van start met een wedstrijd tussen gastland Gabon en Guinee-Bissau.

Eredivisie: bekijk de stand en het schema

Uitreiking Popprijs

De Popprijs wordt elk jaar tijdens het muziekfestival Eurosonic Noorderslag uitgereikt aan de artiest of band die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Eerdere winnaars van de Popprijs waren New Wave, The Common Linnets, The Opposites, Racoon en De Jeugd van Tegenwoordig.

Partijcongressen PvdA en CDA

Komend weekend congresseren de PvdA, het CDA, de SP en de SGP. Partijleden kunnen nieuwe voorstellen of aanvullingen voor de conceptverkiezingsprogramma's indienen waarover wordt gestemd. Ook worden de kandidatenlijsten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.

En verder:

- Willen ongeveer vijfhonderd supermarktmedewerkers in de Jaarbeurs in Utrecht actievoeren voor een hoger loon. Daarnaast pleiten de medewerkers voor een volledige afschaffing van het minimumjeugdloon in de supermarkt-cao.

- Doet ruimtevaartbedrijf SpaceX een nieuwe poging een raket te lanceren. Het bedrijf heeft geen lanceringen meer uitgevoerd sinds september 2016, toen een Falcon 9-raket op een lanceerplatform ontplofte.

Weer:

Volgens het KNMI trekt in de loop van de middag een zone met "actievere winterse buien" over het land, mogelijk met onweer. Plaatselijk kan gladheid ontstaan door hagel of sneeuw. Het wordt maximaal vier graden.

