Eredivisie gaat verder, cijfers over omzet detailhandel

Eredivisie gaat verder

Na een korte winterstop wordt de Eredivisie hervat met de wedstrijd tussen hekkensluiter Go Ahead Eagles en AZ, de nummer vijf van de ranglijst. De ploeg uit Deventer zegde een trainingskamp in Turkije af uit angst voor aanslagen. AZ bereidde zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft, waarin de club nog op drie fronten actief zal zijn (competitie, beker en Europa League).

Zitting in zaak Forum voor Democratie tegen Rutte

Voor de rechtbank in Den Haag dient om 9.30 uur de zaak die Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, heeft aangespannen tegen premier Mark Rutte. De partij wil dat het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne "gewoon wordt ondertekend en uitgevoerd", zonder de bijlage die Rutte bij andere EU-landen wist af te dwingen.

CBS presenteert cijfers detailhandel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoe het in november met de omzet van de detailhandel gesteld was. Eind december meldde uitkeringsinstantie UWV dat het met de werkgelegenheid in de sector in ieder geval goed gaat. Ondanks de faillissementen van een aantal grote winkelketens is het aantal banen toch gegroeid.

En verder:

- Herdenken leerlingen en medewerkers van het Grotiuscollege in Heerlen herdenken vrijdag in besloten kring de dood van de 15-jarige leerling Tharukshan Selvam. De jongen pleegde afgelopen weekend zelfmoord na aanhoudende pesterijen.

- Mag in de Amerikaanse staat Ohio de doodstraf weer worden uitgevoerd. In de Amerikaanse staat werden de afgelopen drie jaar geen dodelijke injecties gegeven omdat de middelen die ervoor nodig waren nauwelijks beschikbaar waren.

Weer en verkeer:

Weeronline denkt dat de winterse neerslag vrijdag aanhoudt. Langs de kust kan het stormen, met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Wie vrijdag van de sneeuw wil genieten, moet dat 's ochtends doen: het dooit hard. Volgens Weerplaza wordt vrijdag een gure dag met veel buien.

De ANWB rekent op een vrij drukke ochtendspits vanwege sneeuwresten.

