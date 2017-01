Cijfers over huizenprijzen laatste kwartaal 2016, deadline herenigingsgesprekken Cyprus

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ontwikkeling huizenprijzen laatste kwartaal 2016

Makelaarsvereniging NVM maakt bekend hoeveel woningen er in het vierde kwartaal van 2016 zijn verkocht. Ook wordt duidelijk voor welke gemiddelde prijs de huizen van eigenaar zijn gewisseld. In oktober waarschuwde de brancheorganisatie nog dat de woningmarkt minder toegankelijk wordt voor starters.

Pro-formazitting dubbele moord Hooge Zwaluwe

Bij een ontmoeting in oktober 2015 tussen Belgische en Nederlandse criminelen werden No Surrender-captain Brian Dalfour en de in het milieu bekende crimineel Muljaim Nadzak doodgeschoten. In totaal zitten daarom vijf Belgen en een Nederlander vast. Kringen rondom de verdachten beweren dat zowel de groep Nederlanders als de groep Belgen de tegenpartij wilde beroven. Donderdag dient de pro formazitting.

Deadline herenigingsgesprekken Cyprus

Al een paar dagen wordt er in het Zwitserse Genève gesproken over herernigingsplannen voor het verdeelde eiland Cyprus. Donderdag is de deadline voor de gesprekken, waarbij ook Turkije, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk aanschuiven. Het doel is van Cyprus een federale staat te maken van twee deelstaten met politiek gelijke rechten. Beide bevolkingsgroepen beslissen in een afzonderlijke stemming over het onderhandelingsresultaat. Eerdere gesprekken in november liepen op niets uit en het is ook nog onduidelijk of deze sessie concrete resultaten op gaat leveren.

Bespreking ontwikkeling vluchtelingenakkoord EU-Turkije

Een comité van het Europees Parlement bespreekt de implementatie van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije. Er wordt gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van hervestigen van vluchtelingen en het terugsturen van vluchtelingen. Ook worden er aanbevelingen gedaan om vluchtelingen beter te beschermen.

En verder:

- Presenteert Human Rights Watch hun jaarlijkse rapport over de status van de mensenrechten.

- Is het jaarlijkse Musical Award Gala.

- Wordt de uitspraak verwacht in de zaak tussen de Ondernemingsraad van KLM en KLM zelf. De OR vindt dat KLM het medezeggenschapsorgaan om advies had moeten vragen over een maatregel voor het cabinepersoneel die onlangs is ingevoerd.

Weer en verkeer:

Donderdag verloopt hoofdzakelijk wisselvallig. Vooral later op de dag is er kans op een bui, waarbij ook hagel en vooral later op de dag (natte) sneeuw mogelijk is. De sneeuw zal dan met name in het midden en (zuid)oosten vallen. Bij een nog altijd krachtige wind liggen de maxima donderdag tussen de 5 tot 7 graden.

Vanwege de kans op regen en eventueel sneeuw verwacht de ANWB een zware spits, vooral in het zuiden van het land.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg