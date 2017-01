In het kort: de kwestie omtrent 'belastend materiaal' van Rusland over Trump

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben Trump woensdag 11 januari ingelicht over het bestaan van het rapport. Er bestaat veel twijfel over de echtheid van het document, dat is opgesteld met steun van tegenstanders van Trump en aanhangers van zijn rivaal Hillary Clinton.

Amerikaanse geheime diensten hebben Trump op de hoogte gebracht.

Donald Trump, Barack Obama en de inlichtingencommissies van het Amerikaanse parlement zijn ingelicht door de geheime diensten, vooral uit vrees dat de informatie zou uitlekken. Het document circuleerde al lange tijd onder journalisten en politici in Washington.

Er wordt ernstig getwijfeld aan de echtheid van het document. Een deel van het 'belastende materiaal' zou zijn gefabriceerd door een gebruiker van het internetforum 4Chan. Ook ziet het document er niet officieel uit. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI doet onderzoek.

Trump en het Kremlin ontkennen dat er belastend materiaal bestaat.

Trump sprak op Twitter van "nepnieuws", nadat het document via Amerikaanse media naar buiten kwam. Er is sprake van een "politieke heksenjacht", beweert de toekomstig president. Het Kremlin ontkent belastend materiaal te hebben met betrekking tot Trump.

De Russische autoriteiten zeggen te vermoeden dat het rapport bewust door mensen is opgesteld en gepubliceerd om de relatie tussen de VS en Rusland te beschadigen. Trump pleit voor meer toenadering tot Rusland.

Het document bevat vreemde aantijgingen.

Zo wordt gemeld dat Trump perverse seksuele handelingen heeft verricht in Moskou tijdens zakenreizen. De Russische veiligheidsdienst FSB zou daar bewijs van hebben. Ook zou Rusland Trump hebben verleid met lucratieve zakendeals, al is Trump daar in veel gevallen niet op ingegaan.

Trump zou tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen contact hebben gehouden met de FSB voor het uitwisselen van informatie. Ook zou hij contact hebben gehad met dissidenten in het kamp van de Democratische Partij.

Een Britse oud-inlichtingenmedewerker heeft het document grotendeels opgesteld.

De man heeft een eigen onderzoeksbureau en is betaald door tegenstanders van Trump en aanhangers van Clinton voor het opstellen van het rapport. Hij was voorheen medewerker bij de Britse inlichtingendienst MI6.

De oud-inlichtingenman staat volgens Amerikaanse functionarissen bekend als een competente en betrouwbare medewerker met veel ervaring in Rusland. Hij heeft informatie opgetekend die hij naar eigen zeggen van Russische informanten heeft gehoord.