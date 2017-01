Eerste toespraak Trump, groot werkoverleg machinisten en conducteurs NS

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste speech Trump

Aankomend president Donald Trump geeft woensdag rond 17:00 Nederlandse tijd zijn eerste toespraak als verkozen president houden. Trump had eerder aangekondigd op 15 december een persconferentie te houden. Daarbij zou hij uitleggen hoe hij wil vermijden dat er tijdens zijn presidentschap belangenconflicten optreden met het beheer van zijn zakenimperium. Hij draagt dit over aan zijn kinderen, maar dat is volgens critici niet genoeg.

Werkoverleg machinisten en conducteurs NS

Machinisten en conducteurs van de NS houden om 13.00 uur een groot landelijk werkoverleg in Utrecht. Ze zijn ontevreden over onder meer de nieuwe dienstregeling. Het is nog niet geheel duidelijk of machinisten en conducteurs van hun trein afstappen om naar het overleg te komen. Een woordvoerder van de machinistenvakbond benadrukte dat de gevolgen voor het treinverkeer groot kunnen zijn als drie of meer machinisten besluiten hun trein in Utrecht stil te zetten.

Pro forma zitting liquidatie De Meern

Twee mannen van 26 en 30 jaar staan terecht omdat ze volgens het OM handlangers geweest zijn van de moordenaar van Aziz Anzi. De man werd in september vorig jaar met een automatisch wapen doodgeschoten op de parkeerplaats van een restaurant in De Meern. De mannen zouden hem daarheen hebben gelokt.

Rapper Boef weer voor de rechter

De 23-jarige Boef werd in september in Tilburg aangehouden omdat hij zich niet hield aan afspraken met justitie. De omstreden rapper en vlogger uit Alkmaar was eerder onder voorwaarden vrijgelaten na een aanhouding voor opruiing in Rotterdam. "We hebben moeten constateren dat hij zich niet aan de opgelegde gedragsaanwijzingen heeft gehouden'', aldus het OM destijds. Boef wordt verdacht van opruiing en belediging van agenten. Daar komt nu dus bij dat hij de afspraken met justitie niet is nagekomen.

En verder:

- Zijn de presidenten van Nigeria, Sierra Leone en Liberia voornemens om af te reizen naar Gambia, vanwege de crisis in het land.

- Is het 75 jaar geleden dat de eerste Japanse soldaten voet in Nederlands-Indië zetten.

- Is de start van Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Weer en verkeer:

Van het westen naar het zuidoosten trekken er in de ochtend lichte buien over het land. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger. In het noorden blijft de kans op buien bestaan en neemt ook de wind stevig in kracht toe. In het noorden en westen kunnen zelfs zware windstoten voorkomen. Het wordt tussen de 7 en 10 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg