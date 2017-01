Overzicht: Belangrijkste veranderingen door uitbreiding WK voetbal

- De poulefase bestaat vanaf 2026 niet meer uit acht groepen van vier, maar uit zestien groepen van drie. De beste twee van elke poule, in totaal dus 32 teams, plaatsen zich voor de knock-outfase.

- Het totaal aantal wedstrijden op het WK zal stijgen van 64 naar 80. De winnaar zal nog steeds zeven duels moeten spelen.

- Om 'salonremises' te voorkomen in de laatste groepswedstrijden gaat de FIFA er mogelijk voor kiezen om geen gelijke spelen meer toe te staan in de poulefase. Dat zou betekenen dat er na elke remise een penaltyserie volgt.

- Als de selecties in 2026 nog steeds uit 23 spelers bestaan, zal het aantal deelnemende voetballers stijgen van 736 naar 1.104.

- Het WK zal worden afgewerkt in 32 dagen om de clubs en nationale competities tegemoet te komen. Het komende WK in Rusland duurt ook 32 dagen; van 14 juni tot en met 15 juli 2018.

- Afrika en Azië profiteren procentueel het meest van de zestien extra plaatsen op het WK. Het aantal Afrikaanse deelnemers stijgt waarschijnlijk van vijf naar negen, terwijl het aantal Aziatische deelnemers van 4,5 naar 8,5 gaat (één Aziatische ploeg moet een play-off spelen tegen een land van een ander continent). Europa gaat van 13 naar 16.

- De FIFA verwacht dat een WK met tachtig wedstrijden voor een miljard euro aan extra inkomsten zorgt, van 5,2 miljard euro in 2018 met 32 landen naar 6,2 miljard euro met 48 landen in 2016.

- Het is nog niet bekend waar het WK van 2026 zal worden gehouden. De Verenigde Staten worden genoemd als voornaamste kandidaat, mogelijk in combinatie met Mexico en Canada.

- De laatste keer dat het deelnemersveld van het WK werd uitgebreid was in 1998, toen er voor het eerst 32 in plaats van 24 landen mochten meedoen. Aan het eerste WK in 1930 in Uruguay deden dertien landen mee. Tot en met het toernooi van 1978 was zestien landen gebruikelijk, daarna waren er vier WK's met 24 deelnemers.