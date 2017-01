Rechtbank buigt zich over situatie Breivik, staking British Airways

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Noorse rechtbank buigt zich over mogelijke inhumane behandeling Breivik

Een Noorse rechtbank buigt zich de komende dagen over of Anders Breivik inhumaan wordt behandeld omdat hij in isolement wordt vastgehouden. Breivik werd in februari in het gelijk gesteld toen hij claimde dat hij onmenselijk is behandeld. De staat ging daarop in hoger beroep. Breivik doodde op 22 juli 2011 77 mensen bij aanslagen op Utøya en in Oslo. Hij zit een celstraf van 21 jaar uit.

Chinese delegatie inspecteert reuzenpandaverblijf Ouwehands Dierenpark Rhenen

Onder meer Zhong Yi, de directeur van de Chinese Wildlife Conservation Association (CWCA), en Liu Dewang, de directeur van het State Forestry Administration (SFA), komen kijken hoe het verblijf voor de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya eruit ziet. De panda's zouden aanvankelijk al in het najaar van 2016 naar Nederland komen, maar China stelde veel eisen aan het verblijf van de dieren in Rhenen. Hierdoor duurt langer dan voorzien voor alles optimaal voor elkaar is. De dieren komen op z'n vroegst dit voorjaar naar het dierenpark.

Colombia begint vredesbesprekingen met ELN

De regering van Colombia begint vredesbesprekingen met het ELN, de kleinere van de twee guerrillaorganisaties in het Zuid-Amerikaanse land. Het ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) voert al vijftig jaar oorlog tegen de Colombiaanse regering. De door radicale katholieke priesters opgerichte beweging liet zich inspireren door de Cubaanse revolutie. De vredesbesprekingen met de ELN zouden aanvankelijk al in november beginnen, maar werden verzet nadat congreslid Odin Sanchez door de groepering werd ontvoerd.

Staking cabinepersoneel British Airways

Een deel van het cabinepersoneel van British Airways staakt op dinsdag en woensdag. De leden van de vakbond Unite zijn niet akkoord gegaan met een verbeterd loonbod van de luchtvaartmaatschappij. Het gaat om stewards en stewardessen die na 2010 in dienst zijn gekomen. British Airways belooft dat alle passagiers ondanks de staking naar hun bestemming kunnen vliegen. Alle vluchten van en naar London Gatwick en London City zullen volgens dienstregeling gevlogen worden worden. Van de vluchten van en naar London Heathrow zal de overgrote meerderheid doorgaan zoals gepland.

En verder:

- Zijn Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vijftig jaar getrouwd.

- Wordt in Utrecht de Vakantiebeurs geopend.

- Is de begrafenis van de zaterdag overleden voormalige Portugese president Mario Soares.

Weer en verkeer:

Dinsdag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land een bui. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige westelijke wind. Woensdag waait het flink. Het is vrij wisselvallig met buien. Met 7 tot 10 graden is het wel zacht.

