Overzicht: De vliegramp met Germanwings in Franse Alpen

​Het toestel was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf en stortte neer in de Franse Alpen.

Het passagiersvliegtuig verdween op 24 maart om iets voor 11.00 uur van de radar. Het toestel kwam neer bij de plaats Prads-Haute-Bléone, tussen Barcelonnette en Digne-les-Bains in de Franse Alpen.

De A320 van Germanwings kwam neer op circa 2.000 meter hoogte, ten noordwesten van de stad Nice.

Het bergen van lichamen heeft weken in beslag genomen.

Op 19 mei 2015 waren de lichamen van de 150 inzittenden geborgen. Er zaten 144 passagiers en zes bemanningsleden in het vliegtuig. Er is met honderden brandweerlieden, driehonderd gendarmes, zeker tien helikopters en een militair vliegtuig gezocht.

De vliegramp heeft één Nederlands leven geëist.

Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Deurne. In het vliegtuig zaten voor de rest mensen uit onder andere Duitsland, Spanje, Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Onder de slachtoffers waren zestien leerlingen en twee leraren van een gymnasium in Haltern am See, die voor een uitwisseling een week in de buurt van Barcelona hadden verbleven.

De copiloot heeft het vliegtuig moedwillig laten dalen, tot het neerstortte.

Uit de gegevens van de Cockpit Voice Recorder (CVR) is gebleken dat de gezagvoerder de cockpit had verlaten om naar het toilet te gaan. Vervolgens kwam hij de cockpit, ondanks herhaaldelijk bonzen op de deur, niet meer binnen.

De copiloot schakelde de automatische piloot uit en zette handmatig een daling in die eindigde met de noodlottige crash op een berghelling. De Franse aanklager gaat er vanuit dat de copiloot de gezagvoerder moedwillig heeft buitengesloten, om vervolgens het vliegtuig te laten neerstorten.

Nadat de Duitse justitie het onderzoek naar de ramp in januari 2017 formeel had afgerond, bleek ook de copiloot als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ramp.

De copiloot is een 27-jarige Duitser en had psychische problemen.

De copiloot, Adreas Lubitz, had twee weken eerder van een psychiater te horen gekregen dat hij moest worden opgenomen voor zijn psychische problemen. Ook de vliegschool waar Lubitz werd opgeleid wist dat hij kampte met depressies.

Met iets meer dan zeshonderd vlieguren was hij geen ervaren piloot, maar volgens Lufthansa was zijn vliegvaardigheid "onberispelijk". Alle piloten worden, zo benadrukte de directeur van Lufthansa, uitvoerig getest, ook middels psychologische tests. De jonge piloot werkte sinds 2013 voor dochterbedrijf Germanwings, en begon in 2008 aan zijn opleiding.

De vliegramp leidde tot strengere regels in de luchtvaart.

Naar aanleiding van een onderzoek naar de vliegramp, is geadviseerd om piloten strenger te controleren en meer medische controles uit te voeren om soortgelijke rampen te voorkomen. De European Aviation Safety Agency (EASA) stelde als standaard in dat altijd meer dan één persoon in de cockpit aanwezig moet zijn. Concreet houdt dit in dat wanneer één piloot de cockpit verlaat, een stewardess tijdelijk zijn plaats moet innemen.

Onlagngs kwam de EASA deels terug op het advies en meldt dat ook de screening van het personeel van belang blijft. Zo werden in december 2016 strengere regels van kracht voor de screening van piloten.

De maatschappij Germanwings hield kort na de vliegramp op te bestaan en ging verder onder de naam Eurowings, dat eveneens geheel in handen is van Lufthansa.

Het neergestorte vliegtuig was een dag voor de ramp gerepareerd.

Een dag voor de ramp is een technisch probleem aan het vliegtuig verholpen. Het betrof de zogeheten nose landing door, een klep aan de romp van het vliegtuig. Volgens Lufthansa had het mankement niets met de veiligheid te maken, maar veroorzaakte het geluidsoverlast.

Eerder meldde de luchtvaartmaatschappij dat het toestel maandag 'een routinecontrole' had gehad. Een tweejaarlijkse grotere beurt, de zogeheten c-check, is in de zomer van 2013 nog uitgevoerd.

Het toestel was 24 jaar oud en dat is volgens kenners heel normaal. De Airbus heeft in totaal 58.300 vlieguren gemaakt.