Dader Florida voor rechter, besluit over vervolging voor instorten dak FC Twente

Besluit over vervolging projectleider stadion FC Twente

De raadkamer van het gerechtshof in Arnhem besluit of de projectleider en de uitvoerder van de nieuwbouw van de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, vervolgd worden voor het instorten van de constructie in 2011. Een persoon kwam om het leven toen een deel van het dak naar beneden kwam.

Aanslagpleger Florida voor de rechter

De 26-jarige Irak-veteraan Esteban Santiago doodde vrijdag op het vliegveld van Fort Lauderdale vijf mensen. Waarschijnlijk opereerde hij alleen. In november vertelde Santiago aan FBI-agenten dat hij stemmen hoorde en dat zijn geest werd beheerd door inlichtingendiensten. Hij moest zijn wapen inleveren en werd onderzocht, maar kreeg het pistool later terug. Santiago hangt een levenslange celstraf of de doodstraf boven het hoofd.

Rechter buigt zich over supportersrellen Willem II- Feyenoord

In totaal werden bij de supportersrellen in oktober zeven mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd braken gevechten uit tussen de verschillende supportersgroepen, waarbij een persoon over een balustrade werd gegooid. De zaak wordt om 9.00 uur behandeld door de rechtbank in Breda.

Uitreiking Golden Globes

's Ochtends (Nederlandse tijd) wordt bekendgemaakt welke films een Golden Globe krijgen. De films La La Land, Nocturnal Animals, Manchester by the Sea en Moonlight hebben meerdere nominaties gekregen. De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven maakt met zijn Franse film Elle kans op de prijs voor beste niet-Engelstalige film.

En verder:

- Gaat de Horecava van start, de jaarlijkse vakbeurs voor de horecasector. Tijdens deze editie van de beurs wordt stilgestaan bij technologische ontwikkelingen en trends in de horeca.

Weer en verkeer:

Overdag is het zwaar bewolkt en de kans op regen neemt van het westen uit toe, stelt het KNMI. Het wordt ongeveer 5 graden en langs de kust staat een krachtige wind.

De kerstvakantie is voorbij en dat betekent dat het weer druk wordt op de weg. De Verkeersinformatiedienst (VID) rekent op een zware spits.

