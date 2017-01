Maas-Waalkanaal weer beperkt toegankelijk, uitreiking Golden Globes

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Maas-Waalkanaal weer beperkt toegankelijk

Schepen kunnen vanaf zondag 10.00 uur beperkt weer gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. De stremming tussen Heumen en Weurt wordt opgeheven. Dagenlang was de scheepvaart gehinderd door de lage waterstand als gevolg van schade aan de stuw. Voorwaarde voor het hervatten van de scheepvaart is wel dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op voldoende niveau blijft.

Eerste nieuwe lancering SpaceX sinds crash

Ruimtevaartbedrijf SpaceX doet zondag een nieuwe poging tot een raketlancering. Het bedrijf heeft geen lanceringen meer uitgevoerd sinds september, toen een Falcon 9-raket op een lanceerplatform ontplofte tijdens het tanken op de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Uit het onderzoek blijkt dat een drukvat in de opslagtank voor vloeibare zuurstof niet naar behoren werkte.

Uitreiking Golden Globes

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) worden in Hollywood de Golden Globes uitgereikt. De films La La Land, Nocturnal Animals, Manchester by the Sea en Moonlight hebben meerdere nominaties gekregen. De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven maakt met zijn Franse film Elle kans op de prijs voor beste niet-Engelstalige film.

Laatste dag EK allround en sprint

Tijdens de laatste dag van het EK allround in Thialf komen de vrouwen om 13.30 uur als eerste in actie op de 500 meter, waarna om 15.00 uur de 1000 meter wordt verreden. Voor Nederland komen daar onder andere Antoinette de Jong, Yvonne Nauta en Ireen Wüst in actie. Om 14.00 uur is het de beurt aan de mannen op de 1500 meter, waarna tegen 16.00 uur de 10.000 meter op het programma staat. De Nederlanders Jan Blokhuijsen, Sven Kramer, Douwe de Vries komen daar in actie.

En verder:

- Gaat het personeel van de Londense metro vanaf 18.00 uur voor 24 uur staken.

- Wordt de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, geïnterviewd in De Balie. Van Loon wordt gezien als een van de meest invloedrijke vrouwen van Nederland en was de eerste topvrouw in het van oudsher door mannen gedomineerde bedrijf.

- Wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 33 jaar oud.

Het weer:

Zaterdagavond en 's nachts blijft er in het (zuid)oosten nog kans op ijzel. In de rest van het land is er 's nachts ook kans op lokale gladheid door bevriezing, met daarnaast kans op dichte mist. Zondag overdag blijft het op sommige plaatsen mistig en is het verder bewolkt. De temperatuur komt met 6 graden wel overal ver boven nul uit.

