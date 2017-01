Code Oranje in heel Nederland, volle dag bij EK allround en EK sprint

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Code oranje in heel Nederland

Nederland krijgt zaterdag te maken met winterweer. Het KNMI waarschuwt voor zaterdag voor grote kans op gladheid door sneeuw en ijzel. Het weerinstituut heeft voor het hele land daarom code oranje afgegeven. Vrijdagavond gaat het vanuit het westen sneeuwen. De sneeuw gaat na enkele uren over in onderkoelde regen of motregen, waardoor het gaat ijzelen, meldt het KNMI.

Aanslag op Charlie Hebdo twee jaar geleden

Het is zaterdag twee jaar geleden dat Saïd Kouachi and Chérif Kouachi een aanslag pleegde op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. De herdenkingen waren donderdag 5 januari omdat de zaterdag namelijk een religieuze rustdag is voor joden, en zo konden er ook joodse nabestaanden aanwezig zijn.

Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met weersomstandigheden

Zo'n 100.000 Nederlandse wintersporters moeten rekening houden met de weersomstandigheden als ze de komende dagen terugkeren naar huis. De hevige sneeuwval in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is weliswaar gestopt, maar extreme kou daar en mogelijke ijzel en sneeuw op weg naar Nederland kunnen weggebruikers wel parten spelen. De ANWB waarschuwt voor ijzige kou in de wintersportgebieden. Temperaturen kunnen zakken tot wel min 25 graden. Met name bij het vertrek kan dit voor accuproblemen zorgen.

Liefst acht afstanden bij gecombineerd EK allround en EK sprint

De toeschouwers in schaatstempel Thialf in Heerenveen krijgen waar voor hun geld op dag twee van het gecombineerde EK allround en EK sprint. Bij het EK allround voor mannen en het EK sprint voor vrouwen worden de eerste twee afstanden verreden, terwijl bij het EK allround voor vrouwen en het EK sprint voor mannen de laatste twee afstanden worden geschaatst en de titels dus al worden verdeeld. Het bomvolle programma begint om 11.00 uur.

En verder:

- Kunnen gegadigden wandelen door de vernieuwde Velsertunnel tijdens publieksdagen.

- Keert Jaap Stam als trainer van Reading terug bij Manchester United, waarmee hij in 1999 de Champions League won.

Het weer:

In de loop van de nacht en zaterdag overdag breidt de winterse neerslag uit over de rest van het land. Er is grote kans op gladde wegen. De temperatuur ligt eerst overal enkele graden boven het vriespunt. Zaterdagmiddag gaat het vanuit het westen langzaamaan licht dooien en wordt het meest droog.

